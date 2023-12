Ein Klimagipfel der Superlative

Größe, Teilnehmerzahlen, Lobbyisten: Die UN-Klimakonferenz in Dubai bricht alle Rekorde. Ob sie auch in die Geschichte eingehen wird, hängt von einer Phrase ab: dem „fossilen Ausstieg“.

Disney hätte es nicht besser inszenieren können: Die spannungsgeladene Musik, die bei zunehmend rotem Abendhimmel immer lauter wird. Die projizierten weißen Tauben, die in kunstvollen Mustern ihre Runden auf der riesigen transparenten Kuppel drehen und sich nach und nach in einen leuchtenden Sternenhimmel verwandeln. Es scheint, als würde sie schon stehen, die grandiose Abschlussshow der diesjährigen UN-Klimakonferenz in Dubai, die unter dem riesigen „Al Wasl Dome“ am 1. Dezember mit einem traditionellen Familienfoto der Staats- und Regierungschefs eröffnet wurde. Bloß der grandiose Abschluss fehlt noch.