Winterbeginn: Kelche, Glocken, Sterne

Wir verlegen den schneebedeckten Garten in die angenehm warme Wohnung und lassen es mit den richtig ausgewählten Pflanzen auch im Winter blühen.

Endlich ein Winterbeginn mit Schnee. Herrlich. Der Garten ist mit einer glitzernden Tuchent zugedeckt, er schlummert vor sich hin. Es ist die Zeit des Zurücklehnens und Hinausschauens ohne gleich hinauseilen zu müssen, weil dort nichts zu tun ist. Das ist vorübergehend kein schlechter Zustand. Außerdem hält man als pflanzensüchtiger Mensch jede Menge Grünzeug in Töpfen, also wird es auch drinnen nie langweilig.

Da wäre beispielsweise das Ritual des Bads am Samstagabend. Nicht Franz und Fritz kommen in die Wanne, sondern die Töpfe durstiger Geschöpfe. Wilhelm Buschs „Moral von der Geschicht: Bad zwei in einer Wanne nicht“, kann man diesfalls getrost missachten. Während der Spinnenbeinfarn neben seinen Kollegen, dem Geweihfarn und dem kapriziösen Frauenhaarfarn, im Bottich weicht, kommen andere Pflanzen in den Genuss der Coiffure. Dürre Blätter und Stängel werden ausgekämmt, zu lange Triebe abgeschnippselt. Und wenn man die richtigen Pflanzen gewählt hat, wird man auch im Winter laufend mit Blüten beschenkt

Heller Standort