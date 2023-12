Was in der Welt der Royals, Stars und in der Mode geschah

Krönung, Skandal-Biografie und Barbiecore. Die Highlights im Lifestyle-Jahresrückblick 2023.

König Charles‘ Krönung

Die Krönung von König Charles und Königin Camilla war am 6. Mai 2023 das royale Highlight des Jahres schlechthin. Mehr als 2.300 Gäste verfolgten die Zeremonie in der Westminster Abbey, dazu Millionen vor den Bildschirmen.

Charles und Camilla, die frisch gekrönten britischen Monarchen. APA / AFP / Oli Scarff

Prinz Harrys Biografie

Vielleicht nicht gerade für die Royal Family, dafür für alle Adels-Interessierten war die Biografie von Prinz Harry Anfang des Jahres ein wahres Highlight. In „Spare“ (zu Deutsch „Reserve“) rechnete der 39-Jährige mit der britischen Boulevardpresse ab, plauderte aber auch offenherzig intime Details aus.

Jordaniens royale Hochzeit

Im Juni heiratete Kronprinz Hussein bin Abdullah Radschwa al-Saif. Die aufwendigen Feierlichkeiten wurden nicht nur medial begleitet, auch viele Mitglieder der europäischen Königshäuser reisten in die Hauptstadt Amman.

Royale Geburtstage

Der europäische Adel wird erwachsen. 2023 feierte sowohl Prinz Christian von Dänemark seinen 18. Geburtstag, als auch Spaniens Prinzessin Leonor.

Taylor Swift bricht alle Rekorde

Die 33-jährige Musikerin hat in diesem Jahr einige Rekorde gebrochen. Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte und hat mehr Nummer-1-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts herausgebracht. Ihr Film „Taylor Swift: The Eras Tour“, der im Oktober in die Kinos kam, ist der umsatzstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Ihre ausverkaufte „Eras“-Tournee wird sie im Sommer 2024 auch nach Österreich führen. Vom „Time“ Magazin wurde sie zudem zur Persönlichkeit des Jahres 2023 gewählt.

Barbies Siegeszug

Im Kinojahr 2023 dominierte eine Farbe: Pink. Kein Film hat heuer mehr Geld eingespielt als „Barbie“ von Regisseurin Greta Gerwig. Die Geschichte einer stereotypen Barbiepuppe (Margot Robbie), die einen Ausflug in die echte Welt macht, ist ein Blockbuster mit feministischer Botschaft. Der Siegeszug der Farbe Rosarot machte sich dabei auch abseits der Leinwand bemerkbar, vermeintlich Mädchenhaftes wird von einer jungen Generation von Feministinnen für sich beansprucht.

Rihannas Überraschungsgast

Im Vorfeld der Superbowl-Halbzeitshow war gemunkelt worden, dass Rihanna nicht alleine auf der Bühne stehen wird. Vermutet wurde, dass Jay Z bei dem Hit „Umbrella“ unterstützen würde. Statt dem Rapper handelte es sich bei dem „Special Guest“ jedoch um das Baby im Bauch der Musikerin. Eine Schwangerschafts-Verkündung der etwas anderen Art.

Ruhiger Luxus

Wer mit Pink trotz Barbiecore nicht viel anfangen kann, der wurde in diesem Jahr bei „Quiet Luxury“ fündig. Damit gemeint sind sehr teure Kleidungsstücke ohne sichtbare Logos. Als Meisterin des ruhigen Luxus entpuppte sich dabei Gwyneth Paltrow, die bei einem Gerichtsprozess mit ihrem „Courtroom Style“ für Schlagzeilen sorgte.

Pharrell für Louis Vuitton

Vom Musiker und Produzenten zum High Fashion Designer schaffte es Pharrell Williams in diesem Jahr. Seine erste Kollektion für Louis Vuitton wurde im Juni in Paris dann auch mit einer Show der Superlative präsentiert. Kampagnenstar war natürlich Rihanna, zum Ende der Show gab er auch noch eine Gesangseinlage mit Jay Z.

Phoebe Philo ist zurück

Ende Oktober hatte das Warten ein Ende: Phoebe Philo, lange Jahre Designerin bei Céline, lancierte ihre eigene Marke. Fans und Modekritiker waren voll des Lobes.

(cg)