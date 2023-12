Anzeigen gegen Gérard Depardieu und Frédéric Beigbeder

Gegen zwei zentrale Figuren des französischen Kulturbetriebs gingen Anzeigen ein, es geht um neue Vergewaltigungsvorwürfe.

Vor sechs Jahren trat die Me-too-Bewegung weltweit etwas los, von dem Frauen davor nicht laut gesprochen haben. Taten sie es doch, wurden sie vielleicht belächelt, eher überhört. Es geht um Belästigung, Vergewaltigung, um Gewalt gegen Frauen. Vieles ist seitdem passiert. Vieles ist versandet. Aktuell stehen in Frankreich wieder zwei zentrale Figuren des Kulturbetriebs im Fokus der Bewegung: Gérard Depardieu und Frédéric Beigbeder.

Gegen den französischen Schauspielstar Gérard Depardieu wurde vergangene Woche eine weitere Anzeige erstattet, einmal mehr geht es um den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs. Die Schauspielerin Hélène Darras wirft dem 74-Jährigen vor, sie 2007 bei Dreharbeiten zu dem Film „Disco“ sexuell belästigt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft von Paris am Mittwoch mitteilte. Gegen Depardieu läuft bereits seit Ende 2020 ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Die Schauspielerin Charlotte Arnould gab an, Depardieu habe sie 2018 im Alter von 22 Jahren in seiner Pariser Wohnung zweimal vergewaltigt. Zahlreiche weitere Frauen haben Depardieu in der Vergangenheit sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der Schauspieler weist die Vorwürfe zurück.

Der französische Schriftsteller Frédéric Beigbeder, bekannt für seine Romane „Neununddreißigneunzig“ und „Oona und Salinger“, wurde am Dienstag in seinem Wohnort Pau im Südwesten Frankreichs von der Polizei verhaftet. Der 58-Jährige werde im Rahmen von Vorermittlungen verhört, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Es gehe jedoch nicht um Drogendelikte, hieß es, damit bezog man sich auf seinen früheren Kokainkonsum. Laut dem Radionetzwerk „France Info“ soll die Verhaftung im Zusammenhang mit einer möglichen Vergewaltigung stehen. Beigbeder stand immer wieder mit scharfen Aussagen im Mittelpunkt. Nicht zuletzt nahm er den mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Filmemacher Roman Polanski öffentlich in Schutz und erklärte, dieser werde „von einer Meute wild gewordener Hyänen verfolgt“.

Alltäglicher Sexismus in Frankreich steigt

In Frankreich standen immer wieder bekannte Männer wie der Moderator der TF1-Abendnachrichten Patrick Poivre d’Arvor oder Gérald Darmanin, Innenminister und Minister für die Überseegebiete, wegen übergriffigem Verhalten im Fokus. In den meisten Fällen wurden die Gerichtsverfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt. Der große gesellschaftliche Wandel dürfte auch darüber hinaus noch schlafen. Laut einer Studie des französischen Hohen Rates für Gleichstellung aus dem Jahr 2023 ist Sexismus in Frankreich nicht auf dem Rückzug, im Gegenteil.

„Die französische Gesellschaft bleibt in allen Bereichen sexistisch geprägt“, heißt es da etwa, sowohl in der Öffentlichkeit wie im Privatlaben, im Beruf oder in den Medien. Nach dem Jahresbericht haben 80 Prozent der Frauen den Eindruck, wegen ihres Geschlechtes benachteiligt worden zu sein. Die Zahl und Schwere sexistischer Taten steige. Von den 25- bis 34-jährigen Männern sei demnach fast ein Viertel der Meinung, dass man manchmal gewalttätig sein müsse, um respektiert zu werden, und über alle Altersgruppen hinweg fanden es 40 Prozent normal, dass Frauen aufhören zu arbeiten, um sich um die Familie zu kümmern. „Alltäglicher Sexismus führt letztlich zu gewaltsamem Sexismus“, brachte es Sylvie Pierre-Brossolette, Vorsitzende des Gleichstellungsrates, auf den Punkt. (sh/Ag.)