Nehammer stellt seinen „Österreich-Plan“ am 26. Jänner vor

In Wels wird der Bundeskanzler sein Konzept für 2030 vorlegen. Es fußt auf seiner Rede zur Zukunft der Nation im März dieses Jahres.

Wien. Am 26. Jänner um 15 Uhr wird Bundeskanzler Karl Nehammer in der Messehalle in Wels in Oberösterreich seinen „Österreich-Plan für 2030“ vorstellen. Die zentralen Themen dabei sollen Sicherheit, Leistung und Familie sein.

Der Plan fußt auf jener Rede zur Lage der Zukunft der Nation, die der ÖVP-Obmann im März 2023 gehalten hatte. In der Folge wurde dann eine Gruppe von rund 100 Experten mit diesem Konzept, wie Österreich 2030 aussehen soll, befasst. Darunter Heinz Faßmann, Wolfgang Mazal, Georg Knill, Susanne Riess-Hahn. Danach wurden in einer Klausur in St. Wolfgang am Wolfgangsee die Nationalratsabgeordneten der ÖVP eingebunden. Und bis Ende November gab es dann Gespräche in den Bundesländern mit Funktionären und Experten.

Karl Nehammers Rede im Jänner in Wels wird gewissermaßen also der inoffizielle Wahlkampfauftakt der ÖVP werden.