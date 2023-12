Zentraleuropas Grätzellokal in der Brigittenau

„Wir lieben es, Gastgeber zu sein“: Aleksandra Szwarc und Nadim Amin in ihrem neuen Restaurant.

„Wir lieben es, Gastgeber zu sein“: Aleksandra Szwarc und Nadim Amin in ihrem neuen Restaurant. Clemens Fabry

Sie kochten im Moro in London, im Brösl in Wien. Jetzt haben Ola Szwarc und Nadim Amin in Wien-Brigittenau die Rosebar Centrala aufgesperrt.

JA“, prangt auf den Grundsteinen der verzinkten Bar: die Signatur der Ziegelei, in der sie einst hergestellt wurden. „Uns hat das gefallen, weil es so optimistisch klingt“, sagt Nadim Amin. Und dass man dieses Ja auch als polnisches Wort lesen kann – es bedeutet: ich – passt besonders gut.

Denn Amins Lebens- und Küchenpartnerin Ola Szwarc kommt aus Warschau. Und sie zelebriert in der Rosebar Centrala, die die beiden vor Kurzem in Wien Brigittenau aufgesperrt haben, auch ihre kulinarischen Wurzeln. Und noch mehr, aber dazu später.