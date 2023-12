Der Meister der Gewürze

Nach 35 Jahren in Wien hat sich Brahim Antri auf sein familiäres Erbe besonnen – und stellt in seiner Bio-Manufaktur feinste Gewürzmischungen her.

Wenn Brahim Antri sein Ras el-Hanout herstellt, wird er regelmäßig von den Nachbarn auf den betörenden Duft angesprochen. Fast vier Stunden dauert es, bis die Gewürzmischung perfekt ist: würzig, süßlich, leicht scharf zieht es da durch die Gänge rund um die kleine Gewürzmanufaktur Nessfino, die Antri im Herbst in Meidling eingerichtet hat.

Das Ras el-Hanout – frei übersetzt bedeutet das auf Arabisch: Chef des Ladens – ist sozusagen Antris Signature Gewürz: Seine Mischung hat 40 verschiedene Komponenten, darunter Koriander und Kardamom, Zimt und Piment, Rosmarin und Thymian, Chili und Ingwer, Rose und Orangenschale. Manche davon werden ein oder zwei Mal geröstet, ehe sie Antri vermörsert oder mahlt – und schließlich zu einem harmonischen Ganzen mischt.