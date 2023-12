Der Netflix-Film „Maestro“ erzählt vom Gefühlsleben Leonard Bernsteins, wir liefern die musikalischen Hintergründe: Was muss man über Bernstein wissen?

Für seine „West Side Story“ ist er gefeiert, für seine Mahler-Interpretationen ebenso: Keiner wusste zugleich als Komponist und als Dirigent so sehr zu begeistern wie Leonard Bernstein. Das zeigt auch der neue Film „Maestro“ von und mit Bradley Cooper in der Rolle der amerikanischen Kulturikone (ab 20. Dezember auf Netflix). Was steckt hinter dieser beispiellosen Erfolgsgeschichte, und was bleibt musikalisch gesehen von Bernstein, der für seine Gefühlsausbrüche ebenso bekannt ist wie für sein turbulentes Privatleben?

Bradley Cooper als Leonard Bernstein, Carey Mulligan als seine Frau Felicia Montealegre. Netflix Leonard Bernstein im Jahr 1990. AP Photo/WNET, File

Katrin Nussmayr und Wilhelm Sinkovicz widmen sich seiner Karriere vom triumphalen Durchbruch als 25-jähriger Einspringer, der verkatert und ohne Probe ans Pult trat, bis zu den Wiener Sessions, in denen er den Wiener Philharmonikern neue Klänge abrang. Und versuchen nachzuvollziehen, wie Bernstein gegen die „Klassengesellschaft“ in der Musik ankämpfte - mit neuen Ideen und einer großen Umarmung.

