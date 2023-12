Lebende Leiche in „ZiB 2“-Bericht über Gaza

Eine als tot präsentierte junge Frau zeigt sich in der Aufnahme recht lebendig. (c) Screenshot ORF

Welchen Bildern können wir trauen? Offensichtlich nicht denen, die am Sonntag spätabends in einem ORF-Bericht zu sehen waren.

Die Unübersichtlichkeit des Israel-Krieges ist einer seiner großen Schrecken. Dazu gehören Bilder von Leid und Tod, die allzu schnell verbreitet werden – und nicht immer das zeigen, was wirklich ist. Oft wird darüber diskutiert, welche Aufnahme was belegt. Immer wieder auch, wenn es um die Darstellung von Toten im Gazastreifen geht.

Gestern tappte offensichtlich auch der ORF in die Propagandafalle. Und zeigte in der „ZiB 2“ am Sonntagabend einen Beitrag, in dem es um die Zerstörung des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden von Gaza ging. In diesem wird erst der Fernsehsender al-Jazeera zitiert, als ob es sich dabei um eine seriöse Quelle handle. Und dann sieht man Bilder von Toten. Jemand wird in ein Leichentuch gepackt. Ein Mann kniet vor zwei Körpern, eine Wolldecke bedeckt das Kind nur zum Teil, die Gesichter sind frei. Im Beitrag sind sie unscharf gemacht, aber man erkennt eine junge Frau und ein kleines Mädchen.

„Das sind die Opfer dieser kriminellen Aggression“, klagt der Mann. Der Vater, wie es im ORF-Bericht heißt. „Ich schwöre bei Gott, sie trifft keine Schuld. Wir gehören keiner Verbindung an.“ Tragisch scheint er, dieser Tod, doch man muss nicht allzu genau schauen, um zu erkennen, dass die Leichen keine sind. Oder zumindest eine davon. Denn während der angebliche Vater sie betrauert, dreht sich die junge Frau auf, schaut zu den Männern neben sich. Woraufhin er schnell die Hand auf ihre Seite legt. Und weiterspricht.

Sie ist trotz aller Tragik beinahe witzig, diese Episode. Auch, weil sie so offenkundig Schwindel ist. Was natürlich die Frage aufwirft, warum der ORF das nicht bemerkte. Der Öffentlich-Rechtliche sollte doch genau wissen, dass Bildmaterial aus dem Kriegsgebiet überprüft werden muss. Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass falsche Aufnahmen für Aufregung sorgen.

>> Die Sendung zum Nachschauen