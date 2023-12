Die beliebtesten Thermen Österreichs

Eine Buchungsplattform hat untersucht, welche wärmenden Bäder in der heimischen Thermenlandschaft am beliebtesten sind.

Entspannung geht immer, braucht jeder, kann man immer schenken. Laut der Wirtschaftskammer Wien stehen bei Gutscheinen für Dienstleistungen heuer Thermen-, Wellness- und Spa-Besuche an erster Stelle. Wer noch unschlüssig ist, kann sich von der Analyse der Buchungsplattform Travelcircus inspirieren lassen. Dafür wurden heuer 286 Thermen und Wellnessbäder in Österreich, Deutschland und der Schweiz geprüft und gelistet.

Bewertet wurden die Häuser nach ihrer Bekanntheit (also dem durchschnittlichen Suchvolumen auf Google), der Beliebtheit (die orientierte sich an den Bewertungen auf Google und TripAdvisor), nach ihrer Ausstattung (Anzahl von Saunen und Dampfbädern, sowie dem Angebot an Wellnessanwendungen sowie dem Faktor eines offiziell anerkanntem Heilwassers) und dem Preis-Leistungs-Verhältnis (hierfür wurde das Verhältnis vom teuerstem Tageseintritt inkl. Sauna und Badewelt, Anzahl der Saunen und Dampfbäder sowie der maximalen Öffnungszeit in Stunden pro Tag berechnet). Und das kam dabei heraus:

Die Top 10 in Österreich

Therme Loipersdorf Avita Therme Resort Therme Geinberg Alpentherme Gastein Aqua Dome EurothermenResort Bad Schallerbach St. Martins Therme & Lodge Rogner Bad Blumau Asia Spa Leoben Therme Wien

Bitte ausziehen

Zu den vielfältigsten Saunadestinationen zählen laut der Auswertung von Travelcircus das Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf mit seinen 25 Saunen und Dampfbädern und die Therme Loipersdorf mit 23 Saunen und Dampfbädern. Die viel besprochene Teuerung schlägt sich übrigens auch im Entspannungssektor nieder. Mit durchschnittlich 41,80 Euro für eine Auszeit zahlt man heuer übrigens knapp 4 Euro mehr als im Vorjahr. (sh)