Brigittenauer Sporn: Otto Wagner, (fast) ganz in Weiß

Wie man ein Architekturdenkmal entgrünt: Besuch an der Nußdorfer Schleuse.

Die Tage, da das Wünschen noch geholfen hat, sind ja gängiger Vorstellung nach seit Längerem vorbei. Nicht dass man sich nichts mehr wünschen dürfte, nur: Mit der Erfüllung hapert es zumeist. Andererseits, so um die Weihnachtszeit …

Fünf Jahre sind vergangen, seit in Sachen Otto Wagner Überraschendes die Runde machte: Das Otto-Wagner-Grün, quasi als Trademark im öffentlichen Bewusstsein mit Wagners Stadtbahngeländern genauso untrennbar verbunden wie mit Metallapplikationen und Holzelementen an vielen seiner Gebäude, habe, so der Befund, mit Otto Wagner nichts zu tun; diese Farbgebung hätten erst spätere Generationen zu verantworten.