Wenn die Letzte ihrer Art stirbt: zur Schließung der Papier- und Buchhandlung Freudensprung.

Irgendwann muss die Wagramer Straße ein ansehnlicher Vorstadtboulevard gewesen sein. Historische Fotografien zeigen nächst dem Ortskern von Kagran Bürgersleut, wie sie auf breiten Trottoirs flanieren, zeigen Kleinhandwerk und Gaststätten, eben all das, was zu städtischem Leben gehört. Und mitten drin: die Papierhandlung Freudensprung, Wagramer Straße 128, gegründet 1910 und später um den Buchhandel erweitert. Jene Papierhandlung, die dieser Tage vor dem Aus steht – als letzter Zeuge einer Zeit, in der auch in Kagran Nahversorgung selbstverständlich und nicht bloß nie eingelöstes politisches Versprechen war.