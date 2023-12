TV-Programm: Feiertage mit Sisi, Franz und Mundl

In gewohnter Manier bestreitet man im TV und Radio die Festtage um Weihnachten und Neujahr.

Nimmt man den Slogan des ORF beim Wort, so soll zu Weihnachten heuer wirklich für alle etwas dabei sein („Weihnachten für dich und mich und alle“). Gewohntes Programm gibt es am 24. Dezember auf ORF 2: Wie jedes Jahr werden im Rahmen einer „Licht ins Dunkel“-Sendung Spenden gesammelt. Geladen sind Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kirche. Wie genau das gesammelte Geld verwendet wird, erfährt man am Folgetag. Zur Hauptsendezeit am 25. Dezember liegt es an Helene Fischer die Sippschaft vor dem Fernseher zu versammeln. Ihre Show bietet allerhand Musikalisches samt überraschenden Duetten, wie es heißt (ob Rapperin Shirin David zum Zug kommen wird? Weniger Rapaffine kennen sie vielleicht seit der letzten Folge von „Wetten, dass?..“, in der sie Thomas Gottschalk in die Schranken wies). Zuvor wird der päpstliche Weihnachtssegen vom Petersplatz in alle Welt gesendet.

Die Wartezeit aufs Christkind verkürzen am 24. Dezember „Pippi Langstrumpf“, „Der Grinch“ und „Die Eiskönigin 2“ (ORF 1). Eine Liebeskomödie gibt es am Hauptabend, nicht aber „Tatsächlich… Liebe“ (der 20-Jahr-Jubiläum feiert), sondern „Liebe braucht keine Ferien“ mit Cameron Diaz und Kate Winslet. Am 27. und 28. Dezember kommt geballt (drei Folgen pro Tag) eine neue Staffel der historisch wenig akkuraten, dafür umso dramatischeren Serie „Sisi“. Darin stehen Sisi (Dominique Devenport) und Franz (Jannik Schümann) vor der Zerreißprobe.

Jahresrückblick, „Fledermaus“, James Bond

Bevor der Silvesterabend traditionell mit Mundl („Ein echter Wiener geht nicht unter“) und „Dinner for One“ begangen wird, schaut man im ORF am 29. Dezember noch einmal auf das Jahr zurück – mit Augenzwinkern: In „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2023“ begrüßt Kabarettist Gerald Fleischhacker ORF-Stammgäste wie Alex Kristan, Gery Seidl, Caroline Athanasiadis, Gernot Kulis, Malarina und Klaus Eckel. ORF III setzt am 31. Dezember auf „MA2412“ und eine Übertragung aus der Wiener Staatsoper von der „Fledermaus“. Am 1. Jänner steht freilich das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am Programm (ORF 2). Zum zweiten Mal dirigiert Christian Thielemann.

Wer Western mag, ist über die Feiertage mit ServusTV gut beraten („Old Shatterhand“, „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Winnetou“). Sitcom-Fans werden via Puls 4 gut versorgt („How I Met Your Mother“, „The Big Bang Theory“, „Two and a Half Men“). „Forrest Gump“, „Ice Age – Kollision voraus“ und einer der etlichen „James Bonds“ laufen auf ATV.

Und im Radio? Ö3 setzt wie gewohnt auf das „Weihnachtswunder“, FM4 auf die eigenen „Jahrescharts Top 100“ und auf Ö1 erklingt wie jedes Jahr im Stundentakt „Stille Nacht, heilige Nacht“. (ag./evdin)