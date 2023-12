Wie sich Europa in die Sackgasse manövriert

Vereint gegen den Klimawandel? Fest steht auch nach der jüngsten Klimakonferenz in Dubai nur, dass die Dekarbonisierung länger dauern wird, als sich viele wünschen.

Die Welt hat sich

für den pragmatischen chinesischen und gegen den ideologischen europäischen Weg zur Bekämpfung des Klimawandels entschieden.

Über die vordergründigen Ergebnisse der jüngsten UN-Klimakonferenz ist in den gut eineinhalb Wochen seit deren Ende viel geschrieben worden: Man habe erstmals die „Abkehr“ von fossilen Brennstoffen in ein offizielles Abschlusspapier geschrieben, man plane die Verdoppelung der Energieeffizienz und eine Verdreifachung des Anteils erneuerbarer Energie bis 2030 und so weiter.

Fein. Alles sehr schön formuliert auf geduldiges Papier geschrieben. Selbst vom 1,5-Grad-Ziel war während der Mammut-Tagung die Rede, obwohl wirklich schon jeder weiß, dass das Geschichte ist. Großkonferenz eben. Muss auch sein, aber der Alltag sieht danach, wie wir aus der Vergangenheit wissen, meist ein wenig anders aus.