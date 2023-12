Wie lange die Museen am 24. Dezember offen sind

Sich die Zeit vor dem Christkind im Museum vertreiben? Schön, aber es gelten Sonderzeiten und die variieren noch dazu von Haus zu Haus. Hier ein (unvollständiger) Überblick.

Kinder wollen beschäftigt werden, warum nicht in Museum mit ihnen vor der Bescherung? Das Naturhistorische Museum hat am 24. 12. von 9 bis 15 Uhr geöffnet, das Technische von 10 bis 15 Uhr.

In der Albertina und der Albertina Modern hält man von 10 bis 14 Uhr durch, die sehr schöne Michelangelo-Ausstellung geht Anfang Jänner zu Ende schon, das wäre also eine gute Gelegenheit noch.

Ebenfalls eine gute Gelegenheit, sich das Neueste anzusehen, was es auf dem Museumsmarkt derzeit gibt, noch dazu bei freiem Eintritt, bietet das Wien Museum, auch hier steht man am 24. 12 von 10 bis 14 Uhr bereit.

Gleich hält es das Mumok, das am 24. ebenfalls von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist. Das Kassen- und Aufsichtspersonal des Leopold Museums gegenüber darf sich dagegen freuen, sie haben frei, es bleibt geschlossen.

Wer will, kann noch weiterziehen ins Kunsthistorische Museum, wo von 10 bis 15 Uhr empfangen wird, die riesigen, golddurchwebten Tapisserien von und nach Raphael dürften heute recht stimmungsvoll sein.

Early Birds ziehen gen Feldherrenhügel, also ins Obere und Untere Belvedere, da werden die Tore schon um 9 Uhr aufgeschwungen, am 24. bis 14 Uhr. Am längsten kann man, fast ahnt man es, im Jüdischen Museum verweilen, dort ist an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr offen.