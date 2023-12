Künstliche Intelligenz bot wieder die tollste Medien-Raserei

Auch in diesem Jahr machte die künstliche Intelligenz enorme Fortschritte. In der Europäischen Union will man sie gesetzlich regeln, etwa bei der Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen. Ob andere Mächte diesen Versuch respektieren werden?

Was war global gesehen in diesem Jahr das nachhaltigste Thema? Noch immer Russlands Krieg in der Ukraine? Die irren Nahost-Konflikte? Der Klimagipfel bei den Öl-Scheichs? Für Medien dürfte es wieder die Rasanz künstlicher Intelligenz (KI) sein. Optimisten rühmen den Fortschritt, den sie ermöglicht. Pessimisten befürchten totale Überwachung und letztendlich eine Entmachtung des Menschen durch die Maschine.

2023 verging kaum ein Tag ohne neue Entwicklungen auf diesem Sektor. Das dürfte die EU dazu bewegt haben, noch kurz vor Jahresausklang ein „KI-Gesetz“ auf den Weg zu bringen. Mit ihm sollen die Vorschriften für derartige Systeme harmonisiert werden, „um zu gewährleisten, dass sie sicher sind und die Grundrechte und die Werte der EU gewahrt werden“, so der EU-Rat.

Verbrecherjagd