Wieso trägt die so heillose wie töchterreiche Firma den Namen Signa und nicht Signum? Apokalyptisches fällt einem so oder so dazu ein.

„Zeichen der Zeit“, so nennen sich seit jeher Seiten der lesenswerten „Presse“-Beilage „Spectrum“, so hießen auch eine Folge von „Grey’s Anatomy“, eine ARD-Dokumentarreihe und eine deutsche Popband (mit Xavier Naidoo). Das Sprachbild ist wohl christlichen Ursprungs, man leitet es von einer Passage aus dem Matthäusevangelium ab.