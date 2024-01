Deutsche à la français

Wenn Deutsche Franzosen kopieren: Kai Wegner, Berlins Bürgermeister, stürzte sich in eine Amour fou. Und die Wutbauern wollen Robert Habeck an den Kragen.

Jahrzehntelang haben die Deutschen das Savoir vivre der Franzosen zu kopieren versucht – mit mäßigem Erfolg. Kai Wegner (CDU), Berlins Regierender Bürgermeister, sagte sich in seiner Metamorphose zum Salonlöwen in Sachen Amour fou: Was Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy oder Hollande mit Faible für die Neben- und Zweitfrau konnten, das kann ich noch allemal.

Also bandelte der flotte Kai, der Chef des Roten Rathauses, mit Katharina Günther-Wünsch an. Dass sie seine Senatorin für Bildung, Jugend und Familie ist, dass er noch liiert und mit kleinen Kindern war – all das spielte keine Rolle. Hals über Kopf stürzte sich der Christdemokrat in die Affäre. Immerhin: Er teilt mit seiner Partnerin nicht nur Tisch und Bett, sondern auch die Partei.

Währenddessen stiegen an der Nordseeküste heißblütige Bauern auf die Barrikaden, und nach französischem Vorbild wollten sie Wirtschaftsminister Robert Habeck im Hafen an den Kragen gehen. Gerade, dass sie nicht den Galgen mitgebracht hatten. Um seinen Kopf zu retten, musste das grüne Feindbild samt Fähre abdampfen. Wenn Deutsche Franzosen imitieren, kann das schnell zum Eklat führen – wenn nicht gar zur Revolte. Mit seiner Philosophie kommt der Dichter und Denker Habeck, geschult an Voltaire, bei den Wutbauern und ihrem Traktorenlärm nicht weit.

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com