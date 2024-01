Wieso das Wirtschaftsjahr 2024 besser werden könnte als gedacht

Die Inflation in Österreich ist mit 5,6 Prozent im Dezember 23 noch immer höher als im Nachbarland Deutschland. Wieso Österreich dennoch nicht so schlecht da steht und die USA bisher eine Rezession abwehren konnte, erklärt Gerhard Hofer in dieser Podcastfolge zum Wirtschafts- und Superwahljahr 2024.

„Wir sind Weltmeister im Durchwursteln“, sagt Gerhard Hofer im „Presse“-Podcast, in dem er einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024 wagt. Und genau dieses Durchwursteln wird uns auch in diesem Jahr weiterhelfen. Österreich hat zwar einen robusten Arbeitsmarkt und eine hohe Kaufkraft, schafft es aber nicht, die Inflation in den Griff zu bekommen. Im Dezember 2023 lag sie immer noch bei 5,6 Prozent und ist somit von November auf Dezember wieder gestiegen.

Sind Wahljahre gut oder schlecht für die Wirtschaft?

2024 ist auf jeden Fall ein Superwahljahr, in mehr als 70 Staaten wird gewählt. Aber was bedeuten Wahljahre für die Wirtschaft. Normalerweise auch, dass es Wahlzuckerl in Form von Steuererleichterungen regnet, Gerhard Hofer sagt allerdings, dass wir in den vergangenen Jahren ohnehin so viele Wahlzuckerl bekommen hätten, „dass wir so und so schon diabetesgefährdet sind, rein steuerlich gesehen.“

Gerhard Hofer erklärt außerdem, warum die Signa-Pleite dem Wirtschaftsstandort Österreich weniger schadet als dem deutschen. Und wieso die USA trotz Inflation Reduction Act und noch einigen anderen Maßnahmen in diesem Frühjahr dennoch in die lange erwartete Rezession rutschen könnte.

