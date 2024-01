Was Österreichs Schengen-Veto mit Waschmittel zu tun hat

Bulgarien kontrolliert als Gegenreaktion auf das Schengen-Veto österreichische Importe, beschlagnahmt tausende Waren. Das Innenministerium verwickelt sich indes in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung in Widersprüche.

Wien. Österreich hält als einziges EU-Land trotz Freigabe der Flughäfen am Schengen-Veto gegen Bulgarien und Rumänien weiterhin fest. Die absurden Folgen und Widersprüche dieser Maßnahme wurden zu Jahreswechsel deutlich. So hat die bulgarische Regierung als Gegenreaktion verschärfte Kontrollen von Waren und Gütern von und nach Österreich eingeführt. Die Bilanz wurde nun erstmals veröffentlicht: Beschlagnahmt wurden unter anderem 1500 Kilogramm Waschmittel, 5429 Elektrogeräte und 800 Liter Motoröl. Viele der insgesamt 61.000 Waren, die eigentlich in der EU frei gehandelt werden dürften, seien laut bulgarischer Behörden nicht ordnungsmäßig deklariert gewesen.

Es besteht kein Zweifel, dass derart schikanöse Kontrollen lediglich eine Revanche für das von Sofia und Bukarest scharf kritisierte österreichische Veto gegen die Aufhebung der Grenzkontrollen zu allen anderen EU-Staaten sind. Beide Länder erfüllen mittlerweile alle von der EU-Kommission geprüften Bedingungen. Sie fühlen sich von Österreichs diskriminiert und als Faustpfand für eine schärfere EU-Migrationspolitik benutzt.