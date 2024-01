Pippo Pollina: „Nur die Kunst kann uns retten“

Drucken

Pippo Pollina beim Treffen mit der „Presse" in Wien. Clemens Fabry

Pippo Pollinas 25. Album ist ein leidenschaftliches Plädoyer für ein Leben im Moment. Zudem singt er ein Lied von Sven Regener auf Italienisch. Ein Treffen mit dem Cantautore.

Der Mann aus Palermo spricht ausgezeichnet Deutsch. Kein Wunder, Pippo Pollina hat sich in zäher Kleinarbeit die Schweiz, Österreich und Deutschland erobert. Vor exakt vierzig Jahren sang und spielte er zum ersten Mal in Wien.

Pollina, der im Vorjahr mit „Der Andere“ seinen ersten Roman verfasst hat, mag auch deutschsprachigen Pop. Etwa jenen von Element of Crime. Jetzt hat er gar ein Lied von Sven Regener in das Italienische transkribiert. Er interpretiert „Am Ende denke ich immer nur an dich“ mit beseelter, rauer Stimme und hat dafür den Sanktus von Regener. Kein Wunder, hat doch Regener vor einigen Jahren das beliebte Projekt Crucchi Gang ins Leben gerufen, die deutsche Popsongs ins Italienische überträgt.