(Wie) Kann man eigentlich klimafreundlich leben?

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Mit Fahrrad und Zug in den Urlaub? Definitiv klimafreundlicher. Roland Mühlanger/picturedesk

Fleischarme Ernährung, Reisen mit dem Zug, Ökostrom und plastikfreies Einkaufen: klimafreundlich zu leben scheint oft umständlich, teuer oder kompliziert. Welche strukturellen Veränderungen dabei helfen könnten und ob es die Mühe wirklich wert ist.

Ratschläge, wie das klimafreundliche Leben gelingen kann, gibt es viele. Seltener wird dabei von den strukturellen Schwierigkeiten gesprochen, die klimafreundliches Verhalten erschweren, noch öfter wird nachhaltiges Leben auf nachhaltigen Konsum reduziert.

Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth diskutieren in dieser Folge von „Der letzte Aufguss“ darüber, welche Lebensbereiche besonders CO 2 -intensiv sind, welche Strukturen in Österreich für ein klimafreundliches Leben fehlen und wie das Handeln von Einzelpersonen tatsächlich Gewicht hat.

Redaktion: Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer, Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse". Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse" Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



