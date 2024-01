Frederik X. ist neuer König von Dänemark

Nachdem Königin Margrethe II. bei ihrer Neujahrsrede ihr Abdankung angekündigt hatte, wurde nun ihr Sohn Frederik zum neuen König von Dänemark.

Der bisherige Kronprinz Frederik ist nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe II. zum neuen König von Dänemark ausgerufen worden. „Lang lebe der König“, rief Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Sonntag bei der Proklamation des Thronwechsels auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen.

Im Anschluss brach lauter Jubel unter den Abertausenden Menschen vor dem Schloss aus. „Hurra! Hurra! Hurra!“, schallte es über den Schlossplatz und durch die angrenzenden Straßen. Frederik wirkte extrem ergriffen, hatte Tränen in den Augen. Schließlich winkte er mit seiner Frau, der neuen Königin Mary, vom Balkon. Auch die vier gemeinsamen Kinder kamen auf den Balkon.

Die Königsfamilie winkt der Menge zu. Von links nach rechts: Prinzessin Isabella von Dänemark, Prinz Christian von Dänemark, König Frederik X. von Dänemark, Königin Mary von Dänemark, Prinzessin Josephine von Dänemark und Prinz Vincent von Dänemark. APA / AFP / Thomas Traasdahl

Kurz zuvor hatte die 83-jährige Margrethe auf einem Treffen mit der Regierung wie angekündigt ihre Abdankungserklärung unterzeichnet. Damit wurde der Thronwechsel formal vollzogen. Frederik (55) ist im Augenblick der Unterschrift zum neuen König geworden, seine Frau Mary (51) von der Kronprinzessin zur Königin. Der älteste Sohn des Paares, Prinz Christian (18), ist jetzt Kronprinz. Margrethe wird ihren Königinnentitel behalten. Sie kann künftig auch als Vertreterin ihres Sohnes einspringen, wenn dieser auf Auslandsreise oder anderweitig verhindert ist.

Überraschende Ankündigung

Die Monarchin hatte ihre Abdankung überraschend in ihrer alljährlichen Neujahrsansprache am Silvesterabend angekündigt. Ein solcher Schritt ist im Königreich Dänemark wie im Rest Skandinaviens höchst ungewöhnlich: Nach Angaben des Königshauses hatte das letzte Mal im Jahr 1146 ein dänischer Regent freiwillig zu Lebzeiten auf den Thron verzichtet.

Margrethe hatte zuvor immer wieder betont, ihr Amt bis zum Tod erfüllen zu wollen. Den Rücktritt hatte sie in ihrer Neujahrsansprache mit einer größeren Rückenoperation begründet, die sie im vergangenen Februar über sich ergehen lassen musste.

„Der richtige Zeitpunkt“

Die Operation habe sie zum Nachdenken gebracht, ob es nicht an der Zeit sei, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben, sagte sie in der Ansprache, die am Silvesterabend traditionell aufmerksam vom dänischen Volk verfolgt wird. Es folgten drei historische Sätze: „Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist“, sagte sie. „Am 14. Jänner 2024 - 52 Jahre nachdem ich meinen geliebten Vater beerbte - werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben.“

Seit dem Tod der britischen Queen Elizabeth II. im September 2022 galt Margrethe als dienstälteste Monarchin der Welt. Sie stand seit dem 14. Jänner 1972 an der Spitze ihres Königreiches, das neben dem Land Dänemark außerdem Grönland und die Färöer-Inseln umfasst. Ein großer Teil der dänischen, grönländischen und färöischen Bevölkerung kannte somit nur sie als ihr Staatsoberhaupt - bis jetzt. (APA/dpa)