Reinhold Lopatka: Wer, wenn nicht er

Reinhold Lopakta ist wieder aufgetaucht und wird EU-Spitzenkandidat der ÖVP. Die angesichts der Alternativen bestmögliche Wahl.

„Wer, wenn nicht er“ – das war der Slogan der Kampagne für Wolfgang Schüssel im Nationalratswahlkampf 2002, die Reinhold Lopatka zu verantworten hatte. „Wer, wenn nicht er“ passt jetzt gewissermaßen auch auf ihn selbst. Angesichts der Absagen von Regierungsmitgliedern und den eher farblosen bisherigen EU-Abgeordneten der ÖVP. Es war eigentlich sonst keiner mehr übrig in der Volkspartei, der Erfahrung auf nationalem und internationalem Terrain mitbringt und noch dazu ein politisch-taktischer Kopf ist, der in Wahlkampfdebatten bestehen kann.

Reinhold Lopatka war einmal wer in der ÖVP: als Generalsekretär eine der wichtigsten Stützen der Schüssel-ÖVP, dann zweimaliger Staatssekretär und umtriebiger Klubchef. Dann verschwand er aus dem Blick der Öffentlichkeit, blieb aber stets im Nationalrat und erfand sich neu: als Außenpolitiker, ständig unterwegs auf der ganzen Welt, vor allem als Wahlbeobachter.

Karl Nehammer hat an sich die bestmögliche Wahl getroffen. Lopatka ist ein Profi mit Substanz. Mit langer politischer Biografie: vom „Linken“ in der steirischen ÖVP – er engagierte sich unter anderem in der Friedensbewegung – bis zum mit allen Wassern gewaschenen späteren Generalsekretär und Klubchef. Und es ist eigentlich auch tröstlich, dass solche Leute nicht einfach in der Versenkung verschwinden, sondern auch wieder auftauchen können, wenn Not am Mann ist.