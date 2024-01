In Bad Gastein raven wie Wes Anderson

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Das Festival setzt auf Werbesujets in Wes-Anderson-Optik und die historische Alpenromantik von Bad Gastein. • Massimo Colona

In Bad Gastein findet die erste Winter Edition des Lighthouse Festivals für jene statt, die übers Campen hinausgewachsen sind.

Was haben Monte Carlo und Berlin gemein? Bad Gastein, wie es scheint. Der Vergleich mit den beiden doch sehr unterschiedlichen Me­tropolen wird gern herangezogen, um die kuriose Salzburger Gemeinde in den Alpen potenziellen Besuchern schmackhaft zu machen. Eigentlich ist das irreführend, macht doch gerade die Eigentümlichkeit des Ortes seine Anziehungskraft aus. Und schön langsam hält auch die Gegenwart Einzug, wo lang nur die Vergangenheit inszeniert wurde (Stichwort „k. u. k. Bauten“ oder „Belle-Époque-Architektur“). Nach den stilsicheren Vorreiterbetrieben Regina und Miramonte folgte vor Kurzem die Wiedereröffnung des Hotels Straubinger und des Badeschlosses. Genügend Zimmer stehen also zur Verfügung. Nun sorgt die erste Ausgabe des „Grand Lighthouse“-Festivals Ende Jänner dafür, dass sie auch ausgebucht sind.