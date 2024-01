Die Solaranlage auf dem Dach ist keine Cashcow mehr

Die Preise für selbst erzeugten Sonnenstrom sinken rapide. Schuld daran ist auch eine Gesetzesänderung. Wie rentabel ist die Photovoltaikanlage am eigenen Haus noch?

Die Solarenergie boomt. 2023 installierten die Österreicher doppelt so viele Photovoltaikanlagen wie im Jahr zuvor. Doch Anfang 2024 folgte für zigtausende von ihnen das böse Erwachen. Denn die Zeiten, in denen man mit Solarpaneelen am Dach noch das große Geld verdienen konnte, sind vorbei. Da der Nationalrat kurz vor Weihnachten die Berechnungsformel geändert hat, zahlt selbst die staatliche Ökostrom-Abwicklungsstelle Oemag heute nur noch einen Bruchteil der Summen für Solarstrom, die vor ein, zwei Jahren noch üblich waren, echauffieren sich Betroffene in den sozialen Medien. Aber ist die Aufregung berechtigt? Und was bedeutet das für die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen? Ein Faktencheck.