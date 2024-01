Live ab 9 Uhr: Ex-Minister Blümel als Zeuge im Kurz-Prozess

Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird falsche Beweisaussage rund um die Staatsholding Öbag vorgeworfen – er bestreitet. Heute wird Ex-Finanzminister Gernot Blümel dazu befragt. „Die Presse“ berichtet live aus dem Wiener Straflandesgericht.

„Unfortunately we cannot travel to Austria“, zitierte Richter Michael Radasztics am 10. Jänner ein E-Mail, das er am 3. Jänner 2024 erhalten hatte. Verfasst wurde es von den russischen Geschäftsleuten Waleri Afinogenow und Aleko A., die als Zeugen im Prozess gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen einstigen Kabinettschef Bernhard Bonelli aussagen sollen. Der Hintergrund: Geht es nach den Verteidigern Otto Dietrich und Werner Suppan, sollen sie die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid, einst Kurz-Vertrauter, Generalsekretär im Finanzministerium und Alleinvorstand der Staatsholding Öbag und aktuell jener Zeuge, der die beiden Angeklagten am schwersten belastet, erschüttern.

Allerdings: „Unglücklicherweise können wir nicht nach Österreich reisen“, ließen die beiden Geschäftsmänner mitteilen. Um sie dennoch zu hören (vor Gericht wird das unmittelbare Wort bevorzugt), könnten sie demnächst in einem österreichischen Konsulat, möglicherweise in St. Petersburg, per Video einvernommen werden. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, ist jedoch offen. Fest steht: Schon heute, Donnerstag, wird der frühere Regierungskoordinator und ehemalige Minister Gernot Blümel (ÖVP) im Zeugenstand des Großen Schwurgerichtssaals im Wiener Landesgericht für Strafsachen Platz nehmen. Doch wozu soll er aussagen?

Wer entschied über Postenvergaben?

In dem Verfahren geht es um den Verdacht der falschen Beweisaussage von Kurz und Bonelli vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Ibiza, der im Jänner 2020 eingesetzt und im September 2021 abgeschlossen wurde. Den Oberstaatsanwälten Gregor Adamovic und Roland Koch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zufolge, sollen die beiden ihre Rolle rund um Postenvergaben bei der Staatsholding Öbag heruntergespielt haben. Kurz und Bonelli bestreiten diese Vorwürfe, plädieren auf „nicht schuldig“ und führen an, im U-Ausschuss „Angst vor einer Strafverfolgung“ gehabt zu haben. Ihnen sei vorab zugetragen geworden, dass die politische Konkurrenz ihnen „einen Strick“ aus ihren Aussagen drehen wollte, daher hätten sie sehr formal geantwortet - aber dabei jedenfalls „versucht, wahrheitsgemäß zu antworten“.

Anders sieht das die WKStA, die sich unter anderem auf Aussagen von Schmid sowie Chatnachrichten stützt. Letzterem zufolge sei es „undenkbar“ gewesen, dass Personalia nicht mit Kurz akkordiert worden wären („das war ein laufendes Abstimmen“). Zudem habe Kurz ihn persönlich gefragt, ob er sich in einer Rolle in der neuen Öbag sehen würde: „Es war irgendwie klar, dass ich Kandidat von ihm bin, sonst hätte ich mich ja nicht beworben.“ Kurz stellte die Lage zuletzt vor Gericht anders da: Der damalige Finanzminister Hartwig Löger (von der ÖVP nominiert) sei für die Postenbesetzungen zuständig gewesen, der Kanzler selbst leidglich „eingebunden im Sinne von informiert“ gewesen. Aus diesen Gegensätzen ergibt sich: Es gilt die Unschuldsvermutung.

Aber: Was hat nun Blümel mit alldem zu tun? Der heute 42-Jährige verhandelte im Jahr 2017 das Regierungsabkommen zwischen ÖVP und FPÖ mit. Weiters fungierte der damalige Chef der Wiener ÖVP sodann als Regierungskoordinator und bis Mai 2019 als Kanzleramtsminister, zuständig für EU, Kunst und Kultur und Medien. Von Jänner 2020 bis Dezember 2021 war er als Finanzminister tätig. Heute soll Blümel darüber Auskunft geben, welchen Einfluss Kurz (der von Dezember 2017 bis Mai 2019 und von Jänner 2020 bis Oktober 2021 als Kanzler eingesetzt war) tatsächlich auf Personalbesetzungen in der Öbag genommen hat.

Blümel an Schmid: „Thomas, du bist einer von uns“

Denn: Schmid hat vor Gericht ausgesagt, Blümel sei sein erster Ansprechpartner bei dem Thema Öbag gewesen. In einer Chat-Nachricht Blümels an Schmid hatte es zudem geheißen: „Keine Sorge, du bist Familie.“ Der Vertraute von Kurz habe damit sagen wollen, „Thomas, du bist einer von uns“, interpretierte Schmid dies bei seiner Einvernahme. Zu Blümel habe er während der türkis-blauen Regierungszeit das „engste Verhältnis“ gehabt, meinte Schmid weiters. Wie Blümel die Geschehnisse in Erinnerung behalten hat, wird sich ab 9.30 Uhr zeigen, wenn die Verhandlung fortgesetzt wird.

Schon jetzt ein Blick über den heutigen Tag hinaus: Der nächste Verhandlungstermin ist der 30. Jänner, an dem der Aufsichtsratsvorsitzende der Öbag, Helmut Kern, als Zeuge befragt werden soll. Ebenfalls für diesen Tag vorgesehen ist die Einvernahme von Bernd Brünner, ehemaliger Generalsekretär im Bundeskanzleramt, und Öbag-Aufsichtsrätin Susanne Höllinger. Am 31. Jänner folgt Günther Helm, einstiger Chef des Diskonters Hofer und später im Aufsichtsrat der Öbag.

Der Liveticker zum Mitlesen: