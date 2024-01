Wenn Österreicher Deutschland das Fürchten lehren

Österreich glaubt nach dem 22:22 gegen Deutschland an das Halbfinale, Understatement bleibt weiter ein Fremdwort. Der Wiener Tobias Wagner, 28, erklärt die überraschende Wurfgewalt, das Geschick von Teamchef Ales Pajovic, der „kein Diktator ist“. Und, zwei Österreicher führen in der EM-Statistik.

Wer Österreichs Handballern bei der EM in Deutschland zusieht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da steht eine Mannschaft auf dem Feld, die sich mit den weltbesten Spielern misst – und ihnen in Serie den Nerv zieht. Die Würfe von Kiel-Legionär Mykola Bilyk sitzen. Die mit Worten kaum zu skizzierenden Akrobatik-Paraden von Torhüter Constantin Möstl ließen nach Kroatien, Spanien und Ungarn nun auch Deutschlands Elite, in einem Heimspiel mit 20.000 Zuschauern im Rücken, beim 22:22 an ihrem Können zweifeln. Und am Kreis thront mit Tobias Wagner ein 1,98 Meter großer, stolze 128 Kilogramm schwerer Wiener, der sich als Koloss und Albtraum jeder Verteidigung bei diesem Turnier einen Namen gemacht hat.

Das 22:22 wird als nächste Sensation bei dieser EM gepriesen, weil die Gegensätze größer kaum sein könnten. Da die Sportmacht, die Handball als Volkssport pflegt und die beste Profiliga der Welt bezahlt. Österreich, man stellt sechs Legionäre und elf Vertreter aus der „Handball Liga Austria“, ist nach fünf Spielen ungeschlagen – wie Weltmeister Dänemark oder Frankreich, am Montag der nächste Gegner der Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic.

Er ist nur schwer aufzuhalten: Tobias Wagner bei Wurf. GEPA pictures / Norbert Schmidt

„Teamchef ist kein Diktator“

Dass die Szene von „Wundern“ und „Märchen“ spricht, mag Tobias Wagner zwar nicht gerne hören, „weil es doch die Folge harter Arbeit ist und möglich wird, wenn man eben an sich und seine Ziele glaubt“, allerdings kann das Kraftpaket damit auch ganz gut leben. Österreich hat es in eigener Hand, ins EM-Halbfinale einzuziehen, die Chance auf ein Olympia-Qualifikationsturnier (der ÖHB hat sich dafür bereits beworben) ist realer denn je.