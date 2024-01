Europäische Kriegsschiffe im Roten Meer

Die EU will nun eigene Kriegsschiffe losschicken. Heute beraten die EU-Außenminister über eine Marinemission.

Nun ist es auch in der Europäischen Union so weit: Drei Monate nach Beginn der Houthi-Angriffe auf Handelsschiffe beratschlagen die Außenminister der 27 Mitgliedsländer bei einem Treffen in Brüssel über Pläne einer eigenen EU-Marinemission. Die USA und Großbritannien haben in der vergangenen Woche die Unterstützung Verbündeter begonnen und Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen aus der Luft angegriffen.

Auch wenn die Details der europäischen Marinemission noch nicht klar sind, sie wird gemäß Stimmen aus Brüssel und Berlin wohl rein defensiv sein. Ein „Beschuss von Houthi-Stellungen an Land“ sei nicht Teil der Pläne, stellte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin klar. Die Militärschiffe sollen Handelsschiffen im Roten Meer Geleit geben.

Chaos im Seeverkehr