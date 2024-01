Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Gestern Abend hat es so etwas wie eine Vorentscheidung im US-Vorwahlkampf der Republikaner gegeben. Nicht ganz überraschend, aber überraschend früh. Ron DeSantis zieht seine Kandidatur zurück. Nicht, dass ihm noch Chancen ausgerechnet wurden. Unsere US-Korrespondentin Elisabeth Postl analysiert, wie es zum Desaster des ehemaligen republikanischen Shootingstars Ron DeSantis kam - und wieso er jetzt doch Donald Trump unterstützt.

Politisch stehen heute zwei Themen im Mittelpunkt: Die Grünen präsentieren heute ihre Kandidatin für die EU-Wahl - dass es eine Kandidatin wird, scheint fix. Und außenpolitisch rückt der EU-Außenministerrat in den Fokus. Dort wird an über eine eigene EU-Marinemission diskutiert. Montagfrüh erklärte das österreichische Außenministerium außerdem, dass Minister Alexander Schallenberg (ÖVP) Montagabend weiter nach New York reisen wird, um beim UNO-Sicherheitsrat teilzunehmen. In Deutschland steht auch weiterhin die AfD im Zentrum der Debatte - nach den riesigen Demonstrationen gegen Rechts vom Sonntag.

Für alle TV-Sport-Fans (und unsere Kollegen aus dem Sport-Ressort) gehen intensive Tage heute weiter - mit einem Handball-Kracher: Österreich trifft (bisher ungeschlagen) bei der EM auf Top-Favorit Frankreich. Und Ski-Fans, die sich gerade noch vom Kitzbühel-Wochenende erholen, blicken schon freudig auf die beiden Rennen in Schladming am Dienstag und Mittwoch.

Heute ist Montag, 22. Jänner 2024: Was Sie heute wissen sollten

Der republikanische Vorwahlkampf ist bald zugunsten Trump entschieden. Das Rennen um die republikanische Nominierung bei der US-Präsidentenwahl scheint gelaufen: Zwei Tage vor der Vorwahl in New Hampshire hat der schärfste Kontrahent von Ex-Präsident Donald Trump, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, aufgegeben und sich hinter Ex-Präsident Donald Trump gestellt. Unsere US-Korrespondentin Elisabeth Postl erklärt die Hintergründe. Der verbliebenen ernstzunehmenden Kandidatin Nikki Haley werden nicht viele Chancen eingeräumt.

Europäische Kriegsschiffe im Roten Meer. Nun ist es auch in der Europäischen Union so weit: Drei Monate nach Beginn der Houthi-Angriffe auf Handelsschiffe beratschlagen die Außenminister der 27 Mitgliedsländer bei einem Treffen in Brüssel über Pläne einer eigenen EU-Marinemission. Mehr dazu.

Schallenberg: Zwei-Staaten-Lösung einziger Weg zu Frieden. Unmittelbar nach dem EU-Rat wird Außenminister Alexander Schallenberg nach New York weiterreisen, wo er am Dienstag an der offenen Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Nahen Osten teilnimmt. Im Vorfeld seiner Teilnahme an einer Debatte des UNO-Sicherheitsrates zum Nahen Osten erteilte Schallenberg am Montag auch einer permanenten israelischen Präsenz im Gazastreifen eine klare Absage.

Das Kandidaten-Quintett für die EU-Wahl ist ab heute komplett. Wer für Österreichs Parteien bei der EU-Wahl im Juni antritt, wird mit dem heutigen Tag so gut wie feststehen. Fix ist, dass neben vier Herren eine Dame als Listenerste antreten wird. Die Grünen präsentieren ihre Liste heute um 10.30 Uhr. Mehr dazu.

Morgenglosse: Die Trendwende im Verkehr lässt noch auf sich warten. Dass der Ausstoß von Treibhausgasen abnimmt, ist erfreulich. Aber noch weit weg davon, nachhaltig zu sein, schreibt Michael Lohmeyer in der heutigen Morgenglosse.

Deutschland steht auf gegen die AfD. In ganz Deutschland gingen am Sonntag vermutlich mehrere hunderttausend Menschen gegen rechts auf die Straße. In München musste eine Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen werden, die Polizei ging von mindestens 80.000 Demonstrierenden aus, der Veranstalter sprach von 250.000. Nach Schätzungen der Polizei beteiligen sich auch in Berlin mindestens 60.000 Menschen an einer Demonstration gegen rechts. Mehr dazu.

Beginn von größtem Nato-Manöver seit Jahrzehnten. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beginnt am Montag die Militärübung „Steadfast Defender“ (Standhafter Verteidiger). Mit rund 90.000 Soldaten soll nach Nato-Angaben als Ernstfall ein russischer Angriff auf Bündnisgebiet geprobt werden. Die Übung dauert demnach bis Ende Mai. An dem viermonatigen Groß-Manöver beteiligen sich alle 31 Nato-Staaten und der Beitrittsanwärter Schweden.

Prozess gegen Polizisten. Ein Polizist, der am 7. Mai 2023 in Wien-Simmering den Kopf eines 19-Jährigen auf den Asphaltboden geschlagen hatte, muss sich am Montag wegen Amtsmissbrauchs am Landesgericht verantworten. Im Strafantrag ist von einem „exzessiven, nicht gerechtfertigten Ausmaß“ an Gewalt zur Durchsetzung einer Identitätsfeststellung die Rede. Die Polizei hatte den Mann bereits zu Boden gebracht und fixiert, als der Angeklagte dessen Kopf packte und zweimal gegen den Asphalt donnerte.

Geht Österreichs Handball-Wintermärchen heute weiter? Um 18 Uhr (live auf ORF1 zu sehen) spielen Österreichs Handballer ihr nächstes Match in der EM-Hauptrunde. Die bisher ungeschlagene Truppe (am Samstag erkämpfte das ÖHB-Team ein Unentschieden gegen Deutschland) bekommt es mit einem der ganz großen Kaliber dre Handballwelt zu tun: Frankreich. Indes stehen Dänemark und Schweden als erste Halbfinalisten fest.

„Wo steht, dass ich verpflichtet bin, mit einem Smartphone zu leben?“ Und noch ein Lesetipp aus der „Presse am Sonntag“. Der Siegeszug von Internet, Smartphone und Apps scheint ungebrochen. Aber nicht alle sind damit glücklich, nicht alle können sich im digitalen Leben orientieren. Gibt es ein Recht auf ein analoges – und wie kann es gewährleistet werden? Mehr dazu.