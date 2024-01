„Barbie“-Star Ryan Gosling hat heuer gleich zwei Chancen auf einen Oscar: als bester Nebendarsteller und für den besten Song. Dass „Barbie“-Hauptdarstellerin und die Regisseurin übergangen wurden, findet er mehr als nur enttäuschend.

Acht Mal hat Kassenhit „Barbie“, ein Film von einer Frau über Frauen, bei der kommenden Oscar-Verleihung am 10. März die Chance, mit einem Academy Award ausgezeichnet zu werden. Zwei Nominierungen entfallen dabei auf Hollywood-Star Ryan Gosling, der in der Komödie die wichtigste männliche Nebenrolle spielt. Nicht nominiert wurden allerdings „Barbie“-Hauptdarstellerin Margot Robbie und -Regisseurin Greta Gerwig („Die Presse“ kommentierte). Sehr zum Verdruss auch Goslings: „Es gibt keinen Ken ohne Barbie, und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie“, wurde der 43-Jährige von den Branchenmedien „Variety“ und „People“ zitiert. „Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in ihren jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung.“

Gosling wurde als bester Nebendarsteller nominiert. Außerdem hat er mit dem unerwarteten Hit aus dem Film, „I‘m Just Ken“ Siegeschancen in der Besten-Song-Kategorie – ebenso wie „What Was I Made For?“ von Billie Eilish, ebenfalls vom „Barbie“-Soundtrack. Auch in der Kategorie Bester Film ist die Komödie nominiert.

Großer Favorit der bei den die 96. Academy Awards ist allerdings „Oppenheimer“, Christopher Nolans episches Biopic über den Erfinder der Atombombe, mit 13 Nominierungen.

Nominiert ist auch einee deutsch Schauspielerin: Sandra Hüller wurde für „Anatomie eines Falls“ in der Hauptdarstellerinnen-Kategorie genannt. (APA/dpa)