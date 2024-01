2022 sind Österreichs Treibhausgas-Emissionen erstmals unter den Wert von 1990 gesunken, der Trend wird auch 2023 halten. Doch reicht die „beste Treibhausbilanz aller Zeiten“?

Österreich hat im Jahr 2022 so wenig Treibhausgase ausgestoßen wie nie seit Messbeginn, und auch die Prognose für 2023 zeigt nach unten. In der EU sinken die Emissionen so schnell wie nirgends sonst auf der Welt und global gesehen könnte der CO 2 -Ausstoß 2025 seinen Höchstpunkt erreichen. Ist die Trendwende damit geschafft?

Matthias Auer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth erklären in dieser Folge von „Der letzte Aufguss“, warum der Trend nach unten mit Vorsicht zu genießen ist, was produktions- und konsumbasierte Emissionen unterscheidet, und was es noch braucht, damit die „guten Jahre“ keine Ausnahme bleiben.

Redaktion: Matthias Auer, Anja Drechsler, Christine Mayrhofer, Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher

Der letzte Aufguss Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse“. Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse“ Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



Weitere Informationen und Quellen:

>>> Österreichs Treibhausbilanz 2022

>>> THG-Monitoring des Wegener Centers Graz