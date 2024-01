Maciej Tadeusz Palucki: „Wichtiger denn je, Haltung zu zeigen“

Maciej Tadeusz Palucki: Ich fühle mich an die Neunzigerjahre erinnert, als zwar eine etwas andere Terminologie, aber ähnliche Inhalte verbreitet wurden. Damals bekamen Politiker – durchwegs Männer – in wöchentlich erscheinenden Printmedien eine Plattform, um gegen „Ausländer“ Stimmung zu machen. Heute bedienen sich die Akteure sozialer Medien, um Othering, also Abwertung und Inferiorisierung der „anderen“, zu betreiben. Zum Beispiel österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit internationaler Geschichte. Dass es Herausforderungen im Kontext der Migration gibt, wird niemand bestreiten. Was mir Sorge bereitet, ist die Aufrüstung der Worte, und dass keine vernünftige Debattenkultur mehr möglich ist.