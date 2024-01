Bereits fast jeder zweite Neuwagen ist ein SUV. Die meisten SUV und Geländewagen wurden in Wien neu zugelassen. In Wiener ersten Bezirk ist der SUV-Anteil sogar höher als im Bezirk Kitzbühel.

Sie sind groß, haben einen höheren Energieverbrauch als herkömmliche Modelle und böse Zungen behaupten, dass viele Fahrer ob der Größe mit den Autos in der Stadt absolut nicht zurechtkommen. Die Rede ist von SUVs (Sport Utility Vehicle) und Geländewagen.

Die massiven Wagen, wo der Fahrer meist erhöht sitzt, nehmen aber seit 2010 konstant im österreichischen Straßenverkehr zu. Das ergab eine Auswertung der Statistik Austria für den VCÖ (Verkehrsclub Österreich). Sowohl der Anteil als auch die Anzahl neuzugelassener SUV erreichten im Vorjahr in Österreich einen neuen Höchststand, schreibt der VCÖ in einer Aussendung.

Im ersten Bezirk regieren die großen Autos

Ein überraschendes Detail: Die meisten SUV und Geländewagen wurden in Wien neu zugelassen. Dort, wo die sperrigen Wagen eigentlich am wenigsten Platz haben und wo zum Beispiel Geländewagen mit ihrem verpflichtenden Allrad-Antrieb auch am schlechtesten zur Geltung kommen. Im ersten Bezirk ist der SUV-Anteil sogar höher als beispielsweise im Bezirk Kitzbühel.

Generell haben SUV haben einen höheren Energieverbrauch als vergleichbare herkömmliche Modelle. Zwar sind vier von zehn SUVPlug-In-Hybride oder E-Pkw. Der reale Verbrauch von Plug-In-Hybriden ist im Schnitt mehr als dreimal so hoch wie die Herstellerangaben, wie ein aktueller Bericht des Europäischen Rechnungshofs zeigt. Der VCÖ fordert nun verbesserte Vorgaben an die Hersteller, damit mehr sparsame Modelle auf den Markt kommen.

45 Prozent der neuen Wagen sind SUVs

Insgesamt wurden im Vorjahr 107.432 SUVs und Geländewagen zugelassen, 23.887 davon in Wien. Der SUV-Anteil an den Neuzulassungen kommt damit österreichweit auf 45 Prozent, im Jahr 2020 lag der Anteil noch bei 31,5 Prozent. Zum Vergleich: Zehn Jahre davor, im Jahr 2010 lag der SUV-Anteil nur bei 12,9 Prozent.

Österreichs Bezirk mit dem niedrigsten SUV-Anteil ist übrigens Wien-Ottakring mit rund 31 Prozent. Den höchsten SUV-Anteil hat der steirische Bezirk Liezen mit 63 Prozent. Der erste Bezirk liegt mit 54 Prozent auf Platz fünf des österreichweiten Rankings. Deutlich höher als etwa der Waldviertler Bezirk Gmünd (43 Prozent) oder der Tiroler Bezirk Kitzbühel (rund 47 Prozent).

Auch kleinere Modelle brauchen mehr Energie

SUV haben einen höheren Verbrauch als vergleichbare herkömmliche Modelle, schreibt der VCÖ in seiner Aussendung. Das betrifft auch die Kompakt SUV. Auch bei kleineren SUVs macht sich ein Mehrverbrauch im Vergleich zu einem vergleichbaren herkömmlichen Modell bemerkbar. Beispielsweise führt ein Liter Mehrverbrauch pro 100 Kilometer bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern zu einem zusätzlichen Spritverbrauch von 150 Litern, was zu Mehrkosten von rund 250 Euro und einem zusätzlichen CO2-Ausstoß von rund 370 Kilogramm führt. Wird das Auto zwölf Jahre gefahren, summiert sich das auf 1.800 Liter zusätzlichen Spritverbrauch, rund 3.000 Euro zusätzliche Spritkosten und rund 4.500 Kilogramm mehr CO2.



Die Zunahme von Gewicht und Motorstärke der Neuwagen hat dazu geführt, dass der reale Spritverbrauch und CO2-Ausstoß der in der EU neuzugelassenen Verbrenner-Neuwagen noch immer so hoch ist wie im Jahr 2010. In Österreich hat sich der Anteil der SUV und Geländewagen seit dem Jahr 2010 von rund 13 Prozent auf rund 45 Prozent im Vorjahr mehr als verdreifacht. (red)