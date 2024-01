Was macht eigentlich Helga Rabl-Stadler im Außenministerium?

Ein neues Stipendium fördert Künstler, die vom Putin-Regime verfolgt werden – egal, ob sie aus dem Gebiet der Ukraine oder Russlands kommen. Einblicke ins neue Projekt von Helga Rabl-Stadler und Simon Mraz in Akademie und Secession.

Auf bedrückende Weise kommen in der Aula der Akademie der bildenden Künste derzeit symbolisch beide Kriege zusammen, die uns in diesen Jahren so beschäftigen, ja sie fügen sich zu einer einzigen, verstörenden Installation: An der hohen Decke des historistischen Baus kleben noch Dutzende Luftballons in den Farben der palästinensischen Flagge. Es sind die Reste eines „Flashmobs“, einer nicht angekündigten Aktion bei der Eröffnung des Akademie-Rundgangs vorige Woche: Eine Gruppe Studierender stellte sich dabei still in der Aula auf und ließ die Luftballons fliegen, wohl als Zeichen der Solidarität.