Sträucher schneiden: Wann, wenn nicht jetzt?

Das Schneiden der Sträucher ist für so manchen ein Mysterium, dabei folgt es den logischen Grundsätzen der Natur, und zwar jenen der Gehölze als auch jenen ihrer gefiederten Bewohner.

Vorab die Antwort auf eine dieser Tage häufig gestellte Leserfrage klimabesorgter Gartenmenschen: Ist es normal, wenn jetzt schon hübsche weiße Blümchen im Garten aufblühen? Oder bringt der Klimawandel wirklich alles durcheinander? Nur mit der Ruhe, lautet die Antwort. Die Schneerosen blühen oft schon im Dezember auf, oft mitten im Schnee, und ihre Blüte verheißt noch lang keinen Frühling. Doch wir halten bereits Ende Jänner, und auch wenn es noch schneien und frieren wird – der Lenz naht, und dafür gibt es andere untrügliche Anzeichen.

Vor allem die Amselhähne befinden sich schon seit einiger Zeit in einer Phase äußerster Aufgeregtheit. Sie haben damit begonnen, die Reviere abzustecken, vorerst nicht mit ihrem schönen Gesang, sondern mit teilweise erbitterten Kämpfen. Das ist auch so etwas wie der Startschuss für die ersten Gartenarbeiten des noch jungen Jahres, weil diese bis spätestens Ende Februar erledigt sein sollten: das Schneiden, Verjüngen und Façonnieren der Hecken. Denn schon Anfang März beginnen Amseln, Schwanzmeisen, Grünlinge, Buchfinken in eben jenen Hecken mit dem Nestbau. Im Lauf des Monats folgen Zilpzalp, Girlitz, Bluthänfling und viele andere, und ab dann sollten die Kinderstuben bis zumindest Mitte August tunlichst ungestört bleiben.