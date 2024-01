Ex-Kanzler Kurz wird Falschaussage vorgeworfen – er bestreitet. Heute soll dazu Ex-Öbag-Aufsichtsrat Günther Helm als Zeuge befragt werden. Zudem kommen zwei russische Geschäftsleute zu Wort – per Video-Call nach Moskau. „Die Presse“ berichtet live aus dem Wiener Straflandesgericht.

„Unfortunately we cannot travel to Austria“, schrieben die beiden russischen Geschäftsleute Waleri Afinogenow und Aleko A. zu Jahresbeginn an Richter Michael Radasztics. „Unglücklicherweise können wir nicht nach Österreich reisen“, um im Prozess gegen den früheren Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen einstigen Kabinettschef Bernhard Bonelli auszusagen. Aber: Da sich die beiden aber bereiterklärt haben, die Fragen des Richters trotzdem zu beantworten, werden sie sich heute in der österreichischen Botschaft in Moskau einfinden und per Videostream an der Verhandlung teilnehmen. Die Frage ist: Wozu der Aufwand?

Von „kriegst eh alles“ bis „fu** that“

Die Antwort darauf fällt etwas länger aus: Kurz und Bonelli wird von den Oberstaatsanwälten Gregor Adamovic und Roland Koch bekanntlich vorgeworfen, im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Ibiza in den Jahren 2020 und 2021 falsch ausgesagt zu haben. Konkret sollen die beiden ihre Rolle in der Frage, inwiefern sie in die Besetzung des Aufsichtsrats der Staatsholding Öbag eingebunden waren, heruntergespielt haben. Auch streitet Kurz ab, dafür Sorge getragen zu haben, dass sein damaliger Vertrauter Thomas Schmid den Posten des Öbag-Alleinvorstandes bekam.

Schmid war damals als Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium tätig und arbeitete als solcher an der Umgestaltung der Öbib zur Öbag mit. Ende März 2019 wurde er zum Öbag-Chef bestellt, im Juni 2021 legte er den Posten vorzeitig zurück, da Chats publik geworden waren, die seine berufliche Kür infrage stellten.

So hatte u.a. der damalige Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) Schmid geschrieben: „Schmid AG fertig“. Antwort von Schmid: „Habe noch keinen Aufsichtsrat“. Vor seiner Bestellung zum Öbag-Vorstand soll Schmid den Kanzler gebeten haben, ihn „nicht zu einem Vorstand ohne Mandate“ zu machen. Die Antwort von Kurz: „Kriegst eh alles, was du willst.“ Von Schmid kam zurück: „Ich liebe meinen Kanzler.“ Über den Betriebsrat der Öbag äußerte sich Schmid später abfällig und schrieb davon, diesen „abdrehen“ zu wollen („Andere Ideologien. Fu** that.“). Mittlerweile hat sich der 48-Jährige für seine Formulierungen entschuldigt.

Und er legte vor der WKStA ein umfassendes Geständnis ab, womit er Kurz schwer belastet. Demnach sei es in der Zeit von 2017 bis 2019 „undenkbar“ gewesen, dass Personalia nicht mit Kurz akkordiert worden wären („das war ein laufendes Abstimmen“). Zudem habe Kurz ihn persönlich gefragt, ob er sich in einer Rolle in der neuen Öbag sehen würde: „Es war irgendwie klar, dass ich Kandidat von ihm bin, sonst hätte ich mich ja nicht beworben.“

Kurz widersprach dieser Erzählung vor Gericht: Er sei lediglich über die Personalsuche für die Öbag informiert worden, alle Entscheidungen habe aber der damalige Finanzminister Hartwig Löger (von der ÖVP nominiert) getroffen. Vor dem U-Ausschuss habe er daher „wahrheitsgemäß“ geantwortet. Zudem habe es nicht Kurz, sondern Schmid selbst angestrebt, den Posten als Öbag-Vorstand zu bekommen. Mit seiner „Kriegst eh alles“-Nachricht habe er Schmid daher eigentlich klarmachen wollen: „Krieg den Hals voll.“ Schon im Ermittlungsverfahren hatte Kurz versucht, die Glaubwürdigkeit von Schmid zu untergraben: „Was er sagt, ist nicht die Bibel, sondern seine Aussage entspricht in vielen Bereichen nicht der Wahrheit“, gab er zu Protokoll.

Wie glaubwürdig ist Thomas Schmid?

Letzteres sollen heute, Mittwoch, auch die beiden eingangs angesprochenen russischen Geschäftsleute bestätigen. Die beiden wurden von den Verteidigern Otto Dietrich (er vertritt Kurz) und Werner Suppan (Bonelli) im Dezember 2023 ins Spiel gebracht. So legten Dietrich und Suppan eidesstattliche Erklärungen der beiden vor, in denen Afinogenow und A. angaben, Schmid im Sommer 2023 in Amsterdam getroffen zu haben. Grund sei eine Bewerbung von Schmid für einen Job bei einer georgischen Ölfirma gewesen. Im Zuge dieses Gesprächs habe Schmid ihnen erzählt, dass er von der WKStA unter Druck gesetzt worden sei und vieles nur gesagt habe, um die Behörde „glücklich zu machen“.

Diesen Anschuldigungen will das Gericht heute nachgehen - um 13 Uhr soll der Zoom-Call nach Moskau beginnen. Zuvor, konkret ab 9.30 Uhr, soll Günther Helm in den Zeugenstand treten. Helm wurde im Februar 2019 als stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats der Öbag bestellt - zwei Posten, den er im Oktober 2022 wieder abgab. Ebenfalls 2019 wechselte der langjährige CEO des Diskonters Hofer zum Drogeriekonzern Müller. Der Liveticker zum Mitlesen: