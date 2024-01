Signas KaDeWe-Gruppe bereitet Insolvenzantrag vor

Das Berliner Luxuskaufhaus steht vor der Insolvenz. Der Antrag soll in der kommenden Woche gestellt werden. Den deutschen Steuerzahler kostet das womöglich mehrere Millionen.

Wien/Berlin. Ein weiterer Stein aus dem Signa-Turm bröckelt. Nach der Warenhauskette Galeria steht jetzt auch die KaDeWe-Gruppe mit Kaufhäusern in Berlin, Hamburg und München vor der Insolvenz. Das berichtete das Wirtschaftsmagazin „Capital“ am Samstag. KaDeWe leitet sich aus dem früheren Namen „Kaufhaus des Westens“ ab und gilt als eines der bekanntesten Warenhäuser Deutschlands.

Dem Bericht zufolge soll der Antrag in der kommenden Woche eingereicht werden. Beantragt werden soll das Insolvenzverfahren in Berlin, wo die Gruppe mit offiziellem Firmensitz in Essen den weitaus größten Teil ihres Geschäfts macht. Bisher sind am Berliner Amtsgericht Charlottenburg schon die Insolvenzverfahren zahlreicher anderer Signa-Firmen unter der Führung des Insolvenzverwalters Torsten Martini vereint. Darunter befinden sich auch Gesellschaften, die Immobilien an die KaDeWe Group vermieten. Nun wird erwartet, dass ein Insolvenzverwalter eingesetzt wird, der bisher noch nicht mit dem Signa-Verfahren beschäftigt ist.

Übernehmen die thailändischen Investoren?

Betroffen wären damit nicht nur Objekte in Berlin, sondern die Luxuskaufhäuser Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München. Das Handelsgeschäft in den Kaufhäusern in Berlin, Hamburg und München hatte Benko schon vor vielen Jahren von den normalen Filialen der damals noch eigenständigen Warenhauskette Karstadt getrennt und in ein separates Unternehmen eingebracht. Die KaDeWe Group erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von rund 800 Millionen Euro.

Damit droht der öffentlichen Hand eine teure Rechnung. Zu Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 hatte das Unternehmen eine Ausfallbürgschaft der Länder Berlin und Hamburg sowie des Bundes für einen Bankkredit in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro erhalten. Intern hatten Signa-Manager diese Zahlung als „Geschenk“ gefeiert. Der von der Großbank BNP ausgereichte Kredit wird heuer fällig. Bleibt die KaDeWe Group zahlungsunfähig, muss wohl der deutsche Steuerzahler einspringen.

Fast die Hälfte der Gruppe gehört zur insolventen Signa-Holding des Tiroler Immobilientycoons René Benko. 50,1 Prozent der Luxuskaufhäuser besitzt allerdings der thailändische Konzern Central Group, der auch in der Schweiz an den Globus-Warenhäusern sowie in Wien am noch im Bau befindlichen Lamarr-Kaufhaus beteiligt ist. Beobachter halten es für nicht ausgeschlossen, dass die Thailänder im Zuge der Insolvenz die Signa-Anteile günstig übernehmen wollen. Sie hatten schon bei dem Londoner Kaufhaus Selfridges ihre Anteile erhöht. Die Milliardärsfamilie Chirathivat soll die viertreichste Familie in Thailand sein.