Alle Immobilien werden heuer billiger

Lang war die Immobilienbranche krisensicher. Doch was heuer auf die Wirtschaft zukommt, nagt auch an ihr, und zwar an allen Objektklassen. Wird Österreichs Immobilienmarkt zu unattraktiv?

Wien. Nach fast zwei Jahrzehnten Immobilienboom kam es im vergangenen Jahr zu einer Vollbremsung auf dem Markt. Doch ein Sinkflug bei den Preisen blieb bisher aus. Das könnte sich heuer ändern.

Banken, Immobilienfonds, Projektentwickler und institutionelle Investoren sehen die Preise purzeln und agieren beim Investieren vorsichtiger. Einer Studie der Unternehmensberatung EY zufolge schätzt die Mehrheit der Branchenvertreter (61 Prozent) den österreichischen Markt zwar als attraktiv ein, allerdings werden in fast allen Immobilienklassen sinkende Preise erwartet – egal, ob Wohn-, Büro-, Handels-, Hotel- oder Logistik­immobilien.

