Diese sieben Tech-Werte treiben derzeit die Börsen

Als der Begriff „Fang“ aufkam, galt Microsoft als Technologiedinosaurier. Jetzt spricht man von den „Magnificent Seven“, und Microsoft ist deren größter Wert.

New York. Elf Jahre ist es her, dass der US-Moderator Jim Cramer auf CNBC erstmals von den Fang-Werten gesprochen hat: Facebook, Amazon, Netflix und Google – stark wachsende Unternehmen, die ihre ganze Branche vor sich hergetrieben haben, die neue Maßstäbe gesetzt haben, die disruptiv waren: So zerstörte Netflix die Videothekenbranche, Amazon setzte zuerst dem Buch- und später dem gesamten Handel schwer zu, Facebook und Google sicherten sich das größte Stück des Werbekuchens. Das Akronym machte Furore. Es erschien kaum ein Marktausblick, in dem nicht von der großen Zukunft der Fang-Titel die Rede war.

Ausgerechnet die beiden heute weltgrößten börsenotierten Unternehmen waren nicht enthalten: Apple und Microsoft. Die Unternehmen notierten bereits seit Jahrzehnten an der Börse – was sollte man von ihnen noch erwarten? Bei Apple änderten die Kommentatoren und Analysten aber schon bald ihre Meinung. Immerhin hatte sich das Unternehmen gerade zum weltgrößten Handyhersteller emporgearbeitet und Nokia zerstört, also nahmen viele den iPhone-Hersteller in den erlesenen Kreis der Fang-Werte auf und sprachen von Faang.

Microsoft hat das Smartphone verschlafen