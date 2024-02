Netflix-Chefin enthüllt Film- und Serienprojekte von Harry und Meghan

Über den Netflix-Deal wurde in letzter Zeit viel spekuliert, dabei arbeitet das Paar gleich an mehreren Projekten.

Über den angeblich 100 Millionen schweren Deal zwischen Prinz Harry, Herzogin Meghan und Netflix wurde in letzter Zeit viel spekuliert. Auch, weil sich das Paar bei der Premiere von dem Film „Bob Marley: One Love in Jamaica“ mit Brian Robbins, dem CEO von Paramount Pictures ablichten ließ.

Aber ja, die Royals seien weiterhin für Netflix dabei, einige Projekte zu entwickeln. Das bestätigt Bela Bajaria, die als Chief Content Officer tätig ist, im Gespräch mit dem Branchendienst „Deadline“. „Sie haben zwei ungeskriptete Sachen, an denen sie mit Brandon [Riegg] arbeiten. Und sie haben einen Haufen Projekte in Entwicklung, sie haben einen Film und eine geskriptete Serie, an der sie arbeiten. Also alles in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, mit einem Film, einer Fernsehserie und zwei Shows ohne Skript.“

Der Film sei großartig, mehr will die Netflix-Mitarbeiterin nicht verraten. Aus dem Vorjahr ist jedoch bekannt, dass die Sussexes die Filmrechte an dem Roman „Meet Me At The Lake“ erworben haben.

Mehr lesen Harry und Meghan sichern sich Filmrechte für 3,5 Millionen Euro

Der Netflix-Vertrag, der im Jahr 2020 auf fünf Jahre abgeschlossen wurde, wird auf 100 Millionen Euro geschätzt. Darin enthalten war die sechsteilige Dokuserie „Harry und Meghan“, die Ende 2022 erschienen ist. Bereits erschienen ist auch die Interviewserie „Live To Lead“, die von Harry und Meghan produziert wurde und die Dokureihe „Heart of Invictus“. Die Arbeit an einer Animationsserie namens „Pearl“ wurde jedoch wieder eingestellt. Ebenfalls nicht ganz so erfolgreich wie erwartet war der auf 17 Millionen Euro geschätzte Deal mit Spotify, der im Vorjahr vorzeitig beendet wurde.

>>> „Deadline“