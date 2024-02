Was gibt es am Valentinstag zu tun?

Ein Kuss vor dem „Kuss“, unter dem „Herz und Seelen Nebel“, auf der Donau - ein paar Beschäftigungsideen für den Tag der Liebe.

„Denn dies war just Sankt Valentinus‘ Tag, / wo jeder Vogel dorthin kommt als Freier.“ Der Autor der weltberühmten „Canterbury Tales“, Geoffrey Chaucer, gilt als einer der ersten Dichter, die die romantische Liebe mit dem Heiligen Valentin in Verbindung brachte. In seinem mittelenglischen Text „Parlament der Vögel“, der zwischen 1381 und 1382 entstand, nimmt er die höfische Liebe auf die Schaufel. In einem frühlingshaften Garten debattieren verschiedene Vögel am Tag des Heiligen Valentin darüber, welche Form der Paarung die richtige sei.

Um das Leben des Heiligen Valentin ranken sich tendenziell mehr Spekulationen als tatsächliche Erkenntnisse. Der Erzdiözese Wien zufolge wird das Gedenken an Valentin bereits seit Mitte des 4. Jahrhunderts am 14. Februar begangen. Er gilt als Patron der Verliebten, Brautpaare und glücklichen Eheleute. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die Legende auf zwei unterschiedliche Männer desselben Namens zurückgeht. War es der Bischof von Terni in Umbrien, war es Valentin von Rom? Noch mehr Auswahl gibt es bei den Unterhaltungsmöglichkeiten am Valentinstag. Hier folgen fünf ausgewählte Ideen für Wien:

Ein Kuss vor dem „Kuss“

Unter dem Motto „Come for a Kiss“ öffnet das Obere Belvedere im zweiten Jahr in Folge am Valentinstag außerhalb seiner regulären Öffnungszeiten, zwischen 18.30 und 24 Uhr, den Klimt-Trakt für alle, die gerne vor dem berühmten „Kuss“ ihre Lippen spitzen möchten. Ivory Rose Photography hält jeden Kuss fest. Das Ergebnis bekommt man anschließend in Druckqualität mit nach Hause. Anmeldung ist keine erforderlich. >> Mehr dazu

Star Date im Planetarium

In der Dunkelheit Sterne schauen, Finger suchen, nervöse Hände halten - was gibt es für einen eleganteren Vorwand zum Schmusen, als das Interesse an Astronomie? Das Planetarium Wien lädt am 14. Februar um 17 und 19 Uhr in die Tiefen des Weltalls. Zu sehen gibt es Objekte wie den „Herz und Seelen Nebel“. >> Mehr dazu

Valentins-Striptease

Am 13. (für alle, die den Termin vorziehen wollen) und 14. Februar findet im Vindobona Theater eine Burlesque-Show von Cirque Rouge statt, die sich ganz dem Liebesthema verschreibt. Zere­mo­ni­en­meis­ter Rus­sell Bru­ner soll dafür sorgen, dass nicht nur auf der Bühne alle Hemmungen fallen. Nun denn. >> Mehr dazu

Dinner auf der Donau

Barbara Paierl bläst ins Saxofon, dazu wird ein viergängiges Dinner serviert und die dunkle Stadt zieht an den Fenstern der MS Admiral Tegetthoff vorüber. Die Valentinstour der DDSG Blue Danube startet bei der Schiffsstation Wien an der Reichsbrücke am Handelskai und führt stromaufwärts Richtung Schleuse Greifenstein. Ein entspannter Termin für seetüchtige Paare. >> Mehr dazu

Lachen hilft nicht nur in der Liebe

Der Kabarettabend „Lachen hilft“ bringt am Valentinstag den Humor von Toxische Pommes, Berni Wagner, Aida Loos und Fritz Jergitsch für den guten Zweck auf die Bühne des Wiener Stadtsaals. Der gesamte Erlös geht seit 20 Jahren an das Integrationshaus. >> Mehr dazu

(sh)