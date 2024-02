Der Herzog von Sussex reiste allein nach London, seine Frau Meghan und die beiden Kinder blieben zu Hause in Kalifornien. Sein erster Weg vom Flughafen führte ihn zu seinem krebskranken Vaters König Charles.

Es war ein kurzer Besuch. Der Herzog von Sussex vulgo Prinz Harry landete am Dienstag kurz nach Mittag nach einem elfstündigen Flug von Los Angeles aus in Heathrow. Eine Polizeieskorte begleitete seinen schwarzen Range Rover direkt zur Londoner Residenz seines Vaters, König Charles III. In Clarence House erholte sich Charles bisher von einer ambulanten Krebsbehandlung.

Das Treffen mit seinem Sohn Harry, der sich vor einigen Jahren von seinen royalen Pflichten lossagte, nahm keine Stunde in Anspruch. Nach etwa 45 Minuten wurden der König und die Königin zum Buckingham Palace gefahren, um per Hubschrauber zum Privatanwesen des Königs in Sandringham in Norfolk abzureisen. Es war der erste öffentliche Auftritt von König Charles seit Bekanntgabe seiner Diagnose.

Der britische König Charles und Königin Camilla verlassen Clarence House, einen Tag nach der Bekanntgabe, dass bei König Charles Krebs diagnostiziert wurde. Reuters (TOBY MELVILLE)

Prinz William übernimmt

Zuletzt erschien Harry zusammen mit den Windsors bei der Krönung des Königs im Mai 2023 und reiste kurz nach der Zeremonie wieder ab, um pünktlich zum vierten Geburtstag seines Sohnes Archie wieder zu Hause in Kalifornien zu sein. Sein aktueller Besuch hatte zu Spekulationen geführt, ob der Herzog auch seinen langjährigen Streit mit seinem Bruder, dem Prinzen von Wales, beilegen könnte. Aber Prinz William, dessen Frau Catherine sich ihrerseits von einer Bauchoperation erholt, hat Berichten zufolge keine Pläne, Harry zu treffen.

Der 41-jährige Thronfolger hat die Agenden seines Vaters größtenteils übernommen und verleiht am Dienstagmorgen Orden und Medaillen auf Schloss Windsor. Am Abend wird er bei der Spendengala einer Londoner Luftrettungsgesellschaft erwartet. Für die Dauer der Krebsbehandlung wird der König neben seiner Frau Camilla und Charles‘ Schwester Prinzessin Anne vor allem von Prinz William vertreten werden.

Der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Universität Bangor in Wales hält es nicht mehr für ausgeschlossen, dass William schon früher als angenommen an die Spitze der Königsfamilie rückt. „Als Charles mit 74 Jahren auf den Thron kam, schien es nicht unwahrscheinlich, dass er noch 20 Jahre bei guter Gesundheit bleibt. Diese Annahme wurde nun erschüttert“, sagt er und fügt hinzu, die jüngsten Entwicklungen machten eine Abdankung - in zehn Jahren vielleicht - wahrscheinlicher. „Es könnte das echte Bedürfnis geben, mit William die nächste Generation einzubringen“, so Prescott.

„Er ist in jeder Hinsicht in gewohnt guter Form“

Der Buckingham Palace gab am Montag bekannt, dass bei dem König, der vor 17 Monaten den Thron bestieg, Krebs diagnostiziert worden sei, nachdem während der Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung ein „gesondertes besorgniserregendes Problem“ festgestellt worden sei. Es hieß, er habe keinen Prostatakrebs. Nähere Informationen wolle man nicht veröffentlichen.

Der britische Premier Rishi Sunak sagte in einem Interview auf BBC Radio 5 Live, dass der Zustand des Königs „frühzeitig erkannt“ worden sei. Eine Palastquelle sagte dem „Telegraph“ unterdessen: „Er ist in jeder Hinsicht in gewohnt guter Form, nur ein wenig frustriert darüber, dass sein Zustand nicht nur seine eigenen Pläne, sondern auch andere beeinflusst hat.“ (sh/Ag)