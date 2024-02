Ein Leben auf Kosten der Natur?

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Arten- und Biodiversitätsverlust verschärfen nicht nur die Klimakrise, sondern könnten auch enormen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Aber sollte die Natur einen Preis haben?

Weltweit sind Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, der Planet leidet am Biodiversitätsverlust. Dabei sind Artenvielfalt und Biodiversität nicht nur die Grundlage menschlichen Lebens, sondern auch eine Art Versicherung gegen den Klimawandel. Außerdem erbringen funktionierende Ökosysteme Dienstleistungen in Wert von Milliarden. Doch lässt sich der Wert von Natur überhaupt in Geld ausdrücken?

Matthias Auer, Michael Lohmeyer und Christine Mayrhofer besprechen in dieser Folge von „Der letzte Aufguss“, warum Biodiversität kein Luxusgut ist, ob die Natur einen Preis haben sollte und wie Klima- und Biodiversitätskrise zusammengedacht werden sollten.

Redaktion: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer

Produktion: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher

Der letzte Aufguss Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse“. Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse“ Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



Mehr zum Thema:

Mehr lesen Es gibt keinen Nulltarif: Wir werden mit der Natur rechnen müssen

Weitere Informationen und Quellen:

>>> Zur Studie des WEF (2020)

>>> Biologische Vielfalt in Österreich