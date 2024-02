Es werde Licht: EZB liefert neue Daten zur Vermögensverteilung

Besonders im Bereich der Vermögensverteilung tappte die Forschung lange Zeit im Dunkeln. Die Datenlage bessert sich aber laufend und bringt eine gravierende Vermögenskonzentration zum Vorschein.

Das Wahljahr 2024 ist noch jung, doch die Wahlkampfthemen werden schon platziert. Viele politische Forderungen fokussieren auf die sozialen Lebenslagen der Bevölkerung vor dem Hintergrund mehrfacher Krisen vom Klima bis zur Teuerung. Eine evidenzbasierte Diskussion wird in Österreich aber oft durch verzögerte oder mangelnde Datenverfügbarkeit erschwert. Besonders im Bereich der Vermögensverteilung tappte die Forschung lange Zeit im Dunkeln, die Datenlage bessert sich aber laufend und bringt eine gravierende Vermögenskonzentration zum Vorschein. Dazu tragen auch die frisch veröffentlichten Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) bei.

Tappen im Dunkeln

Die Verteilung von Einkommen ist in Österreich gut erforscht, denn es gibt Steuerstatistiken, Erhebungen in Haushalten und Unternehmen, makroökonomische Daten und lange Zeitreihen. Das ermöglicht wissenschaftliche Erkenntnisse und Ableitungen für die wirtschaftspolitische Debatte. Bei Vermögensdaten war lang das Gegenteil der Fall. Daten aus der Steuerverwaltung gibt es mangels Besteuerung nicht, aggregierte Daten nur begrenzt und Haushaltsbefragungen erst seit einigen Jahren.

Die EZB hat mit der Vermögenserhebung HFCS seit 2010 Abhilfe geschaffen, allerdings mit dem bekannten Problem, dass die ganz großen Vermögen darin gar nicht erfasst werden. Sehr Reiche geraten entweder erst gar nicht in die Befragungsstichprobe oder verweigern die Teilnahme an der freiwilligen Erhebung. Trotz vielfacher Zurufe aus der Wissenschaft hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) im Gegensatz zu anderen Ländern bislang auf ein Oversampling verzichtet, also sehr reiche Haushalte überproportional in die Stichprobe zu ziehen. In der Forschung behilft man sich deshalb mit statistisch erprobten Verfahren und journalistischen Reichenlisten, um die fehlende Vermögensspitze hinzu zu schätzen. Die Resultate sind eindeutig: Die Vermögensungleichheit wird in den Befragungsdaten massiv unterschätzt.

EZB bringt mehr Licht ins Dunkel

Die neuen Daten der EZB, die am 8. Jänner dieses Jahres als „Distributional Wealth Accounts“ veröffentlicht wurden, schließen wichtige Lücken. Die Zentralbank schätzt die fehlenden Reichen zu ihren Befragungsdaten hinzu und verknüpft diese mit den Makrodaten aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Damit ermöglicht sie nicht nur einen umfassenden Blick auf die Verteilung des gesamten Privatvermögens der Volkswirtschaft, sondern bietet eine lange Zeitreihe inklusive Quartalswerten. So können etwa auch Trends in der Ungleichheit oder Auswirkungen von Preiseffekten beobachtet werden. Das ist ein enormer Gewinn für die interessierte Öffentlichkeit, denn bislang haben die offiziellen Vermögensstatistiken der EZB die Ungleichheit deutlich unterschätzt und waren nicht über längere Zeiträume miteinander vergleichbar. Zudem ist der Zugang zu den Ergebnissen über eine Onlineplattform frei verfügbar.

Die Ergebnisse selbst sind bemerkenswert: Österreich gehört zu nur drei Ländern der Eurozone, in denen die reichsten fünf Prozent mehr Nettovermögen besitzen als die ganze untere Hälfte. Die EZB weist hierzulande einen Vermögensanteil der Top fünf Prozent von rund 53 Prozent aus. Über die Dauer der Zeitreihe, den turbulenten Jahren 2010 bis 2023, ist dieser Wert sogar noch leicht angestiegen. Damit wies Österreich über ein Jahrzehnt lang die höchste Vermögensungleichheit der Eurozone auf und wurde zuletzt nur von Lettland übertroffen. An der Spitze liegt Österreich bei der Konzentration von Unternehmensvermögen. Insgesamt beläuft sich das Privatvermögen in Österreich laut den neuen Daten auf rund 2000 Milliarden Euro.

Verteilungsspitze weiterhin verborgen

Trotzdem bleibt die EZB sparsam mit den Daten, die sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Mit der neuen Methode wären noch umfassendere Einblicke in die oberste Verteilungsspitze möglich, wie sie etwa die US-amerikanische Zentralbank Fed veröffentlicht. Deren Ergebnisse legen nahe, dass die Vermögenskonzentration bei den Top 1 Prozent und weiter bei den Top 0,1 Prozent noch deutlich ansteigt. Für detaillierte Analysen sind die Mikrodaten aus der regelmäßigen Vermögenserhebung HFCS somit weiterhin unverzichtbar. Es bleibt zu hoffen, dass die EZB das Feedback zu den neuen Daten nutzt, um ihre Schätzungen auch über den obersten Verteilungsrand zu veröffentlichen. Denn ein komplettes Bild der Vermögensverteilung inklusive Überreichtum bei den Top 1 Prozent ist für die Verteilungspolitik unschätzbar wichtig.

Die jüngsten EZB-Daten bestätigen zum Teil Bekanntes, sind jedoch fundierter und umfassender: Österreich weist eine starke Konzentration der Vermögen bei den reichsten fünf Prozent auf. Die statistische Ungleichheit scheint dabei weniger problematisch als die Folgen dieser Vermögenskonzentration auf Gesellschaft, Demokratie und Umwelt. Die politische Debatte darüber kann nun auf die neuen Daten zugreifen und über wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen eine fundierte Diskussion führen.

