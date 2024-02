Ukraine: Ein Fertigteilhaus für Pani Nina

Dank der Spendenaktion Nachbar in Not haben Nina und Wasyl Polowko im Dorf Welyka Dymerka wieder ein Heim.

Tag für Tag zerstört russischer Beschuss in der Ukraine Besitz. Damit die Menschen nicht auf der Straße landen, hilft auch die österreichische Caritas.

Wenn der Krieg das Heim zerstört

Nur der Kamin ist übrig

Wenn sich die 74-jährige Raissa Diwak abends ins Bett legt und die Augen schließt, sieht sie ihr Haus vor sich. Ihr Haus, das es nicht mehr gibt. „Es ist schrecklich“, sagt sie. Ihre Augen werden glasig. Sie atmet tief durch, greift nach einem Taschentuch. „Was für ein Schmerz.“

Auf Raissa Diwaks Haus sind Trümmer von Raketen gefallen, mit denen die russische Armee Kiew beschossen hat. Das war am 12. Dezember 2023. Ein Feuer brach aus, das Haus brannte ab. Übrig blieb eine Ruine. Diwaks ohnehin bescheidener Besitz ist zerstört. „Fernseher, Kühlschrank, Möbel, Bettwäsche – nichts ist übrig geblieben.“ Sogar die künstliche? Gebiss der Pensionistin, das sie sich vor nicht langer Zeit machen ließ, fiel der Feuersbrunst zum Opfer. Sie selbst war zum Zeitpunkt des Unglücks glücklicherweise nicht zu Hause. Womöglich hätte sie es nicht überlebt.

Raissa Diwaks Geschichte ist kein Einzelfall. Am Mittwoch, als die Pensionistin ihre Geschichte der „Presse am Sonntag“ erzählt, hat es wieder massive russische Luftangriffe auf die Stadt gegeben. Ein Mehrparteienhaus wurde schwer beschädigt, Wohnungen brannten aus. Wieder stehen Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz.

Wenn Diwak die Nachrichten von neuen Zerstörungen hört, ist die Verzweiflung der alten Dame zu spüren. „Wie lange dauert dieser Krieg noch?“, fragt sie dann. Sie fühlt sich ausgeliefert, hilflos. Die Warn-Apps, mit denen die Jungen die Bedrohung aus der Luft abschätzen können, kann sie nicht bedienen.

Diwak sitzt auf ihrem Bett in einem schmucklosen Zimmer. Sie trägt ein Hauskleid, das graue lange Haar im Nacken verknotet. In dem Raum stehen zwei weitere Betten, ein Schrank und ein Fernseher. Der Blick fällt auf Wohnbauten und kleine Grünflächen. Die alte Frau hat eine vorübergehende Bleibe im Wohnhaus der Wohltätigkeitsorganisation „Aspern“ im Bezirk Darnyzja gefunden.

Denn bis es zu einer Schätzung des entstandenen Schadens und einer finanziellen Entschädigung kommt, können Monate ergehen. In der Zwischenzeit hängen die Betroffenen in der Luft. Raissa Diwak drohte auf der Straße zu landen. Mit einer kargen Rente von 2800 Hrywnja, umgerechnet 70 Euro, hätte sich die frühere Mitarbeiterin einer Pharma-Fabrik keine Wohnung mieten können.

„Der behördliche Prozess benötigt Zeit. Die Leute brauchen aber jetzt Hilfe“, sagt Julia Romanenko, Programm-Managerin bei „Aspern“, das seit vielen Jahren von der Caritas Österreich unterstützt wird. Eigentlich sind in dem Haus Waisen untergebracht. Doch seit Kriegsbeginn finden hier auch Inlandsvertriebene oder Menschen wie Raissa Diwak eine Bleibe. „Wir stellen sicher, dass die Betroffenen nicht auf der Straße enden. Die Opfer erhalten materielle und psychologische Hilfe, um den Verlust zu bewältigen.“

Auch außerhalb von Kiew unterstützt die österreichische Caritas vom Krieg geschädigte Familien. Etwa in Dorf Welyka Dymerka. Der Ort östlich von Kiew war im März 2022 von der russischen Armee besetzt. Granateinschläge und abgebrannte Häuser erinnern an diese Zeit.

Auch von Nina und Wasyl Polowkos Haus sind nur noch die Grundmauern und der Kamin übrig – und zwei mit goldener Farbe lackierte Löwenfiguren am Eingangstor.

Jahrelang hatten sie an dem Haus gebaut, es immer weiter verschönert, erinnert sich die 70-jährige Nina. Nach seiner Zerstörung hausten sie im Schuppen nebenan. Die Spendenaktion Nachbar in Not hat ihnen ein neues Haus finanziert. Ein Fertigteilhaus aus Holz, im Dezember in nur zwei Tagen errichtet. Eine Küche, zwei kleines Schlafzimmer, Bad und WC. Das Heim ist um einiges kleiner als das Haus, das sie mit eigenen Händen aufgebaut haben. Nina ist dennoch glücklich. „Groß genug für uns. Es ist warm und gemütlich hier.“

Froh ist das Paar auch, dass es auf seinem Grund, in seinem Geburtsdorf bleiben konnte. Das Grundstück zu verkaufen, um eine Wohnung in der Stadt finanzieren zu können – das wollten die Pensionisten nicht. Sie sind glücklich, dass sie in der gewohnten Umgebung bleiben konnten. Hinter der Ruine liegt ein weitläufiger Garten, wie ihn die meisten hier im Dorf haben. Nina deutet auf die Bäume: Äpfel, Birnen und Kirschen wachsen hier. Dahinter Gemüsebeete, ein Gewächshaus und der Blumengarten. Schon bald wird wieder Grün sprießen, werden die Blumen wieder blühen, und davon künden, dass nicht nur der Krieg weitergeht, sondern auch das Leben.