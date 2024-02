Ferrari: Der neue Look der Roten Göttin

Maranello präsentierte seinen neuen SF-24-Boliden, nicht klassisch im Werk vor Reportermassen, sondern simpel per Video. Die Scuderia will Anschluss an Red Bull finden, Charles Leclerc muss daran glauben.

Per Video hat Ferrari den neuen Formel-1-Boliden am Dienstag präsentiert. Mit dem SF-24 will der italienische Traditionsrennstall die Dominanz von Weltmeister Red Bull und Pilot Max Verstappen brechen. „Das neue Auto sieht großartig aus“, schwärmte Charles Leclerc. „Das Auto ist definitiv ein Schritt vorwärts.“ Nach den positiven Eindrücken im Simulator komme es nun darauf an, wie sich der Wagen verhalte, wenn kommende Woche die Tests in Bahrain starten, sagte der 26-Jährige.

„Ich kann nicht in die Glaskugel schauen“, betonte Ferraris Teamchef Frédéric Vasseur, der auf der zweiten Hälfte der vergangenen Saison aufbauen will. „Wir müssen mehr Punkte sammeln, wie müssen effizienter sein, das war sicher die größte Schwäche im vergangenen Jahr.“ Jedes Team werde in dieser langen Saison aber auch mal ein Auf und Ab haben. Es gehe dann darum, nicht überzureagieren, sagte er auch in Richtung der Tifosi.

Laut Ferrari ist der neue rote Rennwagen, der auch etwas mehr gelbe und weiße Verzierungen aufweist als das Vorgängermodell, einfacher zu fahren und das Verhalten vorhersehbarer. Wie gut der SF-24 ist, wird sich allerspätestens am ersten Grand-Prix-Wochenende zeigen. Die Saison startet am 2. März mit dem Grand Prix von Bahrain.

Neben dem Monegassen Leclerc wird Carlos Sainz im zweiten Ferrari starten. Der 29-jährige Spanier hatte im vergangenen Jahr den einzigen Sieg für die Scuderia eingefahren und damit auch für den einzigen Sieg eines Nicht-Red-Bull-Piloten gesorgt. Nach der kommenden Saison mit der Rekordzahl von 24 Grand Prix muss Sainz aber sein Cockpit räumen, ab 2025 fährt Rekordweltmeister Lewis Hamilton für Ferrari. Der 39-jährige Brite stellt am Mittwoch mit Mercedes den neuen Rennwagen des deutschen Werksrennstalls vor, am Donnerstag enthüllt Verstappen den neuen Red Bull.