Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.



Nahost-Gespräche über Waffenstillstand ohne Ergebnis: Die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand im Gazastreifen sind vorerst ergebnislos zu Ende gegangen. Mehr dazu

Equal Pay Day am Valentinstag: Der Zufall hat Humor, schreibt Sissy Rabl in ihrer Morgenglosse. So dürfen Frauen dieses Jahr zum Valentinstag zumindest herzlich lachen. Immerhin fällt der Tag heuer mit dem Equal Pay Day zusammen. Mehr dazu

Politischer Aschermittwoch von FPÖ, ÖVP und SPÖ: Den Aschermittwoch lassen sich die drei Parteien nicht als Tag für ihren politischen Faschingskehraus entgehen. Die Blauen holen im oberösterreichischen Ried zum 31. verbalen Rundumschlag aus, die Schwarzen ziehen wieder in die Klagenfurter Messearena ein und die Roten gehen diesmal am Abend ins steirische Kobenz in die Zechnerhalle.

Zuckerberg macht Apples VR-Brille schlecht: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg geht mit Apples neuer Computerbrille hart ins Gericht. Er habe die Apple Vision Pro ausprobiert, ließ Zuckerberg auf Instagram wissen. So sei die VR-Brille Quest 3 aus dem Meta-Konzern nicht nur weit billiger als jene aus dem Hause Apple, sondern auch bequemer und biete ein größeres Sichtfeld. Mehr dazu

Champions-League Achtelfinale: Real Madrid besiegt RB Leipzig im Hinspiel der Champions League 1:0. Manchester City bezwingt Kopenhagen 3:1. Mehr dazu

Keine Liebe: Wieso sich Spotify von 48 Millionen Songs trennen könnte: Der Streaming-Riese könnte bald sein Sortiment entschlacken. Rund ein Viertel der Songs werden auf der Plattform kein einziges Mal gehört. Was das bedeutet und wie sich das Spotify-Geschäftsmodell überhaupt zusammensetzt, das erzählt Kultur-Redakteurin Eva Dinnewitzer in der aktuellen Podcast-Folge. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Hörbarmachung von Herzschlägen. Mehr dazu