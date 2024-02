Nicht alle sind immer gleichzeitig fit. Wer hinterherhinkt, hat viel Raum und Motivation, das Versäumte nachzuholen. Auch an der Börse.

Die Börsen lassen sich in ihrem nun schon lange anhaltenden Optimismus nicht beirren. Bei manchen Aktien kommt er aber erst jetzt auf. Bei diesen drei Nachzüglern etwa - zwei von ihnen haben laut Experten an die 50 Prozent Kurspotenzial.

Investieren in Aktien sei eine Mischung aus Können und Glück, wurde ein Vermögensverwalter, dessen Aktienfonds während der wuchtigen Baisse im Jahr 2022 sogar Gewinne erzielen konnten, vor wenigen Tagen in der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. „Man kann alles richtig machen und trotzdem Pech haben, und das lässt einen dann dumm aussehen. Man kann alles falsch machen und trotzdem Glück haben und dann genial aussehen“, sagte er. „Jeder, der 1998 und 1999 in die Technologiebranche investierte, war ein Held – bis er es nicht mehr war.“

Der Boom, den der Tech-Sektor jetzt erlebt, ist mit der damaligen Dotcom-Blase, die 2000 platzte, natürlich nicht vergleichbar. Die Technologie hat seither die Welt durchdrungen und ist zu einem bestimmenden Wirtschaftsfaktor geworden. Und doch gibt es auch jetzt temporäre Übertreibungen an der Börse, die eine Korrektur brauchen. Das jüngste Beispiel kommt aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), die seit Anfang 2023 ja der Hauptmotor der Tech-Rallye ist: Die Aktie des Datencenter-Ausrüsters Super Micro Computer (siehe auch Artikel unten) – einer der heißesten KI-Namen – hat sich allein heuer im Wert mehr als verdreifacht, nachdem sie 2023 bereits um 246 Prozent gestiegen war. Am Freitag nun korrigierte sie um über 25 Prozent.

»Anleger greifen bei Aktien zu, als wären sie nach den Daten nicht nur ein gutes Prozent, sondern eher um zehn Prozent billiger geworden.« Jürgen Molnar Broker Robo Markets

Zu Recht weist Michael Matousek US Global Investors gegenüber Bloomberg darauf hin, dass es bei so einer rasanten Übertreibung nicht institutionelle Investoren sind, „die etwas als langfristige Anlage halten wollen, es ist eine Casino-Mentalität für Leute, die auf das Momentum setzen und die Chance ergreifen“. Mit viel Glück oder Unglück im Spiel.

Die Börsen sind luftig unterwegs. Die Tech-Werte haben dieser Tage immerhin ein klein wenig Luft herausgelassen. Aber die Euphorie ist weiter da, der deutsche DAX etwa hat gleich ein neues Rekordhoch markiert. Selbst die enttäuschenden US-Inflationsdaten für Jänner konnten die wichtigsten Indizes nur kurz irritieren. „Einmal kurz geschüttelt und ein paar zittrige Hände aus dem Markt geworfen, macht die Börse jetzt da weiter, wo sie vor den etwas stärker als erwartet ausgefallenen Jänner-Inflationszahlen aus den USA aufgehört hat“, beschrieb Jürgen Molnar vom Broker Robo Markets die Situation am Donnerstag laut Agentur Reuters. „Anleger greifen bei Aktien zu, als wären sie nach den Daten nicht nur ein gutes Prozent, sondern eher um zehn Prozent billiger geworden.“

Die Anleger haben sich damit abgefunden, dass es in den nächsten zwei, drei Monaten keine Zinssenkungen der Notenbanken geben wird. Aber sie haben sichtlich auf vorsichtigen Optimismus umgeschwenkt, dass es danach alsbald dazu kommen könnte.

Die Aktien, die die Rallye verpasst haben

Aber wo sehen Experten aufgrund oder trotz dieser Gemengelage interessante Investitionschancen?