Chris Lohner: „Die Regierung sollte demütiger werden“

Ich glaube, dass ich sparsam bin, ja. Aber ich kann auch unheimlich verschwenderisch sein. Ich kann in einem Schlafsaal mit Stirnlampe schlafen, mache aber auch in einem Fünf-Sterne-Hotel eine gute Figur. Manchmal bin ich auch bereit, Geld für einen Luxusurlaub hinzulegen. Verprassen tue ich Geld nicht so gern. Ich hab keine Verwandtschaft mehr, also muss ich schon schauen, dass sich alles ausgeht. Bei Bedarf borge ich Freunden Geld bzw. schenke es ihnen lieber – bis zu einem gewissen Betrag. Ich glaube nämlich, dass Geld borgen Freundschaften kaputtmacht.